Αψιμαχία μεταξύ Φορτούνη και Ταμπόρδα στο ντέρμπι αιωνίων.

Σε ένα ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός είναι δύσκολο να μην υπάρξει ένταση.

Στο 25' της αναμέτρησης Φορτούνης και Ταμπόρδα είχαν αψιμαχία. Οι δύο παίκτες ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο και ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός έπεσε στο χορτάρι. Αμέσως συγκεντρώθηκαν οι παίκτες των αιωνίων και υπήρξαν νεύρα, αλλά δεν ξέφυγε η κατάσταση και ο Ισπανός διαιτητής Αλεχάντρο Ερνάντεθ έβαλε άμεσα τέλος στο συμβάν.