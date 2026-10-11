Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ένταση με Φορτούνη, Ταμπόρδα
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Αψιμαχία μεταξύ Φορτούνη και Ταμπόρδα στο ντέρμπι αιωνίων.
Σε ένα ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός είναι δύσκολο να μην υπάρξει ένταση.
Στο 25' της αναμέτρησης Φορτούνης και Ταμπόρδα είχαν αψιμαχία. Οι δύο παίκτες ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο και ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός έπεσε στο χορτάρι. Αμέσως συγκεντρώθηκαν οι παίκτες των αιωνίων και υπήρξαν νεύρα, αλλά δεν ξέφυγε η κατάσταση και ο Ισπανός διαιτητής Αλεχάντρο Ερνάντεθ έβαλε άμεσα τέλος στο συμβάν.
@Photo credits: eurokinissi, Γιώργος Ματθαίος
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