Με τον Μπρούμα στην 11αδα θα παραταχθεί ο Άρης απέναντι στον Βόλο (19:30), στην πρεμιέρα του Πορτογάλου επιθετικό στο αριστερό άκρο.

Αυτό ήταν ένα από τα σενάρια για την κάλυψη της αριστερής πτέρυγας της επίθεσης κι ένα από τα σχήματα που δοκίμασε ο Μιχάλης Γρηγορίου κατά το διάστημα της προετοιμασίας. Παρότι δεν είναι απόλυτα έτοιμος, ο έμπειρος τεχνικός προτίμησε τον Μπρούμα καθώς ο Μπενχαμίν Γκαρέ θα καλύψει το δεξιό άκρο ενώ ο Κριστιάν Κουαμέ θα αγωνιστεί πίσω από τον Κριστιάν Καντεβέρε ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, δεν υπήρχε αμφιβολία για το δίδυμο των Ράτσιτς-Χόνγκλα όπως και για την τετράδα της άμυνας καθώς ο Πετρίς αντικαθιστά τον Φαντιγκά στο δεξί άκρο, αριστερά βρίσκεται ο Ομάρ Ρίτσαρντς ενώ οι Φαμπάνο-Σούταλο είναι οι δύο στόπερ μπροστά από τον Ρικάρντο Βέλιο.

