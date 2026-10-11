Άρης: Με Μπρούμα η 11αδα απέναντι στον Βόλο
Αυτό ήταν ένα από τα σενάρια για την κάλυψη της αριστερής πτέρυγας της επίθεσης κι ένα από τα σχήματα που δοκίμασε ο Μιχάλης Γρηγορίου κατά το διάστημα της προετοιμασίας. Παρότι δεν είναι απόλυτα έτοιμος, ο έμπειρος τεχνικός προτίμησε τον Μπρούμα καθώς ο Μπενχαμίν Γκαρέ θα καλύψει το δεξιό άκρο ενώ ο Κριστιάν Κουαμέ θα αγωνιστεί πίσω από τον Κριστιάν Καντεβέρε ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.
Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, δεν υπήρχε αμφιβολία για το δίδυμο των Ράτσιτς-Χόνγκλα όπως και για την τετράδα της άμυνας καθώς ο Πετρίς αντικαθιστά τον Φαντιγκά στο δεξί άκρο, αριστερά βρίσκεται ο Ομάρ Ρίτσαρντς ενώ οι Φαμπάνο-Σούταλο είναι οι δύο στόπερ μπροστά από τον Ρικάρντο Βέλιο.
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