Άρης: Πρώτη προπόνηση με πέντε απουσίες για τον στόχο του 3/3

Ο Άρης μπήκε στην προετοιμασία για τον Ατρόμητο με στόχο το πρώτο 3/3 της σεζόν και με αρκετά αγωνιστικά ζητήματα.

Ο Άρης επέστρεψε στις προπονήσεις μετά το 2/2 απέναντι σε Βόλο και Κηφισιά, έχοντας πλέον μπροστά του την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο και την ευκαιρία να φτάσει για πρώτη φορά φέτος σε τρίτη διαδοχική νίκη.

Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να διατηρήσουν το καλό μομέντουμ που έχουν χτίσει μετά τη διακοπή, ωστόσο η προετοιμασία συνοδεύεται και από αρκετά αγωνιστικά ζητήματα. Οι Γιάνντης Γιαννιώτας και Μάνου Γκαρθία συνέχισαν ατομικό πρόγραμμα, Λορέν Μορόν και Τιάμ έκαναν θεραπεία, ενώ θεραπεία ακολούθησε και ο Ομάρ Ρίτσαρντς λόγω χτυπήματος στη μέση από το παιχνίδι της Λεωφόρου.

Αναλυτικά το ενημερωτικό της ΠΑΕ Άρης:

«Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ.

Η προπόνηση της Τετάρτης ήταν πρωινή και έγινε στις προπονητικές εγκαταστάσεις ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον Ατρόμητο (25/10, 19:30), στο πλαίσιο της 8ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση, συνεχίστηκε με παιχνίδι γρήγορης μετάβασης από άμυνα σε επίθεση και το αντίστροφο και ολοκληρώθηκε με αγωνιστικά μπλοκ υψηλής έντασης (μεσαίας αριθμητικής σχέσης).

Οι Γιάννης Γιαννιώτας και Μάνου Γκαρθία συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα, ενώ οι Λορέν Μορόν και Ματάρ Τιάμ έκαναν θεραπεία.

Επίσης πρόγραμμα θεραπείας ακολούθησε και ο Ομάρ Ρίτσαρντς, ο οποίος έχει ένα χτύπημα στη μέση, «σουβενίρ» από την αναμέτρηση της προηγούμενης Κυριακής στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Αύριο, Πέμπτη, θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας (πρωινή προπόνηση στις προπονητικές εγκαταστάσεις).»