Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για το ντέρμπι των αιωνίων και υπογραμμίζει πως μολονότι γίνεται μόλις την έκτη αγωνιστική μπορεί να είναι καθοριστικό.

Στην επανέναρξη του πρωταθλήματος υπάρχει το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟ (21:00 - LIVE Gazzetta), που μοιάζει σχεδόν κατά παραγγελία. Θα ηλεκτρίσει ένα πρωτάθλημα μετά από μια διακοπή τριών εβδομάδων. Και μολονότι βρισκόμαστε μόλις στην 6η αγωνιστική μοιάζει και καθοριστικό για την συνέχεια του πρωταθλήματος.

Το καλύτερο ξεκίνημα από τον καιρό του Ιβάν

Ας θυμηθούμε λίγο σε τι κατάσταση αφήσαμε τις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός κατεβαίνει στο Καραϊσκάκη έχοντας μόνο αυτός στο πρωτάθλημα 5 νίκες στους 5 πρώτους του αγώνες. Ο Παναθηναϊκός ήταν παραγωγικότατος στα εντός έδρας παιχνίδια του, τα οποία κέρδισε αρκετά εύκολα και μεταξύ αυτών υπάρχουν όχι μόνο τα ματς με την Κηφισιά και τον Παναιτωλικό, αλλά και αυτό με τον ΠΑΟΚ που παρά τα παράπονα των φιλοξενούμενων δεν ήταν μια δοκιμασία: ο ΠΑΟ έβαλε τρία γκολ, έχασε πέναλτι και βρέθηκε με παίκτη παραπάνω από νωρίς. Ωστόσο παίζει εκτός έδρας και στα ματς μακριά από το ΟΑΚΑ ζορίστηκε λίγο παραπάνω. Στη Λειβαδιά του έφυγε το άγχος όταν ο γηπεδούχος βρέθηκε να αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή του Σιμελίδη στα μισά του δεύτερου ημιχρόνου. Την νεοφώτιστη Καλαμάτα την κέρδισε με 0-1 στο ουδέτερο γήπεδο της Νίκαιας χάρη σε ένα γκολ του Τετέι, αλλά και σε μία πολύ μεγάλη επέμβαση του τερματοφύλακα Πένια. Προφανώς στο Καραϊσκάκη, αν θέλει αποτέλεσμα, πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω γιατί και στα καλοκαιρινά του ευρωπαϊκά ματς, πήρε μεν προκρίσεις εκτός έδρας, αλλά με καρδιοχτύπια καθώς και στα τρία (με Πακσι,TΣΣΚΑ1948 και Χράβετς) δέχτηκε γκολ. Ο Παναθηναϊκός είναι άλλη ομάδα στο ΟΑΚΑ και άλλη εκτός έδρας, αλλά τουλάχιστον στο πρωτάθλημα έχει πιο σταθερή απόδοση από αυτή που είχε στη διάρκεια των καλοκαιρινών ευρωπαϊκών προκριματικών, κι αυτό οφείλεται σε δυο πράγματα: στο ότι ο κόουτς Γιάκομπ Νίστρουπ κατέληξε σε μια άμυνα που δεν πειράζει καθόλου και στο ότι υπάρχουν προσθήκες παικτών που το καλοκαίρι δεν αγωνίστηκαν – ο Κάνγκουα «ανέβασε» και τον Καμαρά, ο Ουνάι είναι ο γνωστός σπουδαίος δημιουργός που βοηθά πολύ την επίθεση.

Παίκτες που έκαναν το γύρο του κόσμου

Από την άλλη υπάρχει ο Ολυμπιακός που πολλοί έλεγαν ότι χρειαζόταν αυτή την διακοπή των τριών εβδομάδων περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα που παίρνει μέρος στο εφετινό πρωτάθλημα πρώτα από όλα γιατί άλλαξε προπονητή. Μετά τον αποκλεισμό από την Ναϊμέγκεν στα προκριματικά του Τσάμπιονς λιγκ, ο Ολυμπιακός αποφάσισε να φτιάξει την ομάδα του από την αρχή προχωρώντας σε πολλές μεταγραφές. Ο Μεντιλίμπαρ δεν έδειχνε διάθεση να αγκαλιάσει το project και αντικαταστάθηκε από τον επίσης Βάσκο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Αλλά η αντικατάσταση ενός προπονητή ενώ το πρωτάθλημα έχει αρχίσει δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, έχει κόστος και στον Ολυμπιακό το γνωρίζουν. Η ήττα από τον ΟΦΗ ήρθε για αυτό το λόγο αλλά και γιατί παρά την αντικατάσταση του προπονητή ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γκολ που μετά τον τραυματισμό του ΕλΚαμπί μοιάζει και μεγαλύτερο: στη Λειβαδιά κέρδισε με γκολ του Σάλιακα στο 93΄σε ένα ματς χωρίς ευκαιρίες. Σήμερα πάει στο ντέρμπι έχοντας τρία φορ (τον Μάριους, τον Γιάρεμτσουκ και τον Γκονζάλες) που στο πρωτάθλημα δεν έχουν πετύχει γκολ.

Τα προηγούμενα δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός που έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά έχει τον πρώτο λόγο καθώς δεν έχει κι απουσίες: ο Λιβάι Γκαρσία που γύρισε τραυματίας από την Εθνική του ομάδα βρίσκεται κανονικά στην αποστολή. Όμως έχει προηγηθεί μια μεγάλη διακοπή που ίσως αποδειχτεί ότι έβγαλε τον ΠΑΟ από τον ρυθμό του και πως ίσως βοήθησε τους στρεσαρισμένους παίκτες του Ολυμπιακού να καθαρίσουν το μυαλό τους. Τον Αλγουαθίλ δεν ξέρω σε τι άλλο μπορεί η διακοπή να τον έχει βοηθήσει: δεν είχε λόγω των εθνικών ομάδων καμιά 15αριά παίκτες και κάποιοι από αυτούς γύρισαν μετά από υπερατλαντικά ταξίδια δυο μέρες πριν.

Ανοιχτά χαρτιά και μεγάλοι προβληματισμοί

Τι ματς θα δούμε; Κανονικά πρέπει να δούμε ένα πολύ καλό ντέρμπι γιατί η λογική λέει πως ο Νίστρουπ και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα πάνε σ’ αυτό το παιχνίδι χωρίς τεράστιο άγχος. Ο Δανός κάνει με τον Παναθηναϊκό την καλύτερη έναρξη πρωταθλήματος από τα χρόνια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς: δεν θα είναι κάποιου τύπου καταστροφή ακόμα μία ήττα στο Καραϊσκάκη. Ο Βάσκος έχει δώσει τρία επίσημα ματς με τον Ολυμπιακό και είναι πάρα πολύ νωρίς για να κριθεί. Επίσης οι Ισπανοί προπονητές (ακριβώς γιατί είναι αρκετά παρεμβατικοί) σπανίως κερδίζουν το πρώτο τους ντέρμπι στην Ελλάδα. Ωστόσο ενώ όλα αυτά ισχύουν τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Αν ο Παναθηναϊκός ηττηθεί μπορεί να αρχίσουν να τον καταδιώκουν ανασφάλειες που δεν έχουν να κάνουν με την εφετινή του παρουσία στο πρωτάθλημα, αλλά με τα 16 χρόνια χωρίς τίτλο. Η αίσθηση που υπάρχει κι όχι μόνος στους οπαδούς του Παναθηναϊκού είναι ότι εφέτος η ομάδα είναι η καλύτερη της τελευταίας δεκαπενταετίας: αυτό για όλους είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός πρέπει να δείξει έτοιμος για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Νίστροπ άλλωστε για αυτό πάει στο ματς με ανοιχτά χαρτιά. Ο Δανός δεν συνηθίζει τις εκπλήξεις: στην άμυνα μπροστά από τον Πένια θα δούμε τους Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Ντε Φράι και Φαν Τόργελε, και λογικά οι Καμαρά, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Ουναϊ, Αντίνο θα είναι πίσω από τον Τετέι – με μόνο αστερίσκο την παρουσία του Λιβάι. Το σε ποια διάταξη είναι ένα θέμα, αλλά όχι τεράστιο. Από την άλλη αν ο Ολυμπιακός ηττηθεί θα βρεθεί οκτώ βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Και μοιάζει βέβαιο ότι θα επιστρέψει η γκρίνια για το σχεδιασμό της ομάδας την αλλαγή του Μεντιλίμπαρ κι άλλα ανάλογα. Ο Αλγουαθίλ έχει περισσότερους πονοκεφάλους και η σύνθεση του Ολυμπιακού δεν είναι δεδομένη καθώς ναι μεν το πρόβλημά του είναι το γκολ, πλην όμως τελευταία έχει και αρρυθμίες στην άμυνα: στο ματς με τον Λεβαδειακό ένας από τους καλύτερους ήταν ο τερματοφύλακας Ορτέγκα, ενώ στα παιγνίδια με τον ΟΦΗ, την Γιαγκιελόνια και τον Βόλο έγιναν παιδαριώδη λάθη και γιατί η τετράδα της άμυνας αλλάζει συνέχεια.

Είναι δύσκολο να εκτιμήσεις πια μπορεί να είναι η ενδεκάδα του Βάσκου. Λογικά ο Ορτέγκα θα είναι τερματοφύλακας και ο Σάλιακας δεξί μπακ λόγω των καλών εμφανίσεων με την Εθνική, αλλά για τις άλλες τρεις θέσεις της άμυνας όλα μοιάζουν ανοιχτά. Το ίδιο ισχύει και στη μεσαία γραμμή. Αν θα έπρεπε να υπάρχει ένας που είχε σίγουρη τη θέση του με βάση τις εμφανίσεις του είναι ο Φρόιλερ, αλλά στην Εθνική Ελβετίας αγωνίστηκε τέσσερα ενενηντάλεπτα στη σειρά. Ο Πουέρτα από τη Λατινική Αμερική γύρισε μόλις προχθές και στο ματς με την Γιαγκελόνια (το καλύτερο στις μέρες του Ιμανόλ) ήταν στον πάγκο. Όσο για την επίθεση εκεί κι αν υπάρχουν μυστήρια. Ο Μπέιλ και ο Μάριους δεν είχαν ταξίδια με τις Εθνικές αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι απολύτως έτοιμοι για να ξεκινήσουν. Οι Ζέλσον, Τσικίνιο, Φορτούνης, Ζότα, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ κι ο Σα που μπήκε στην αποστολή διεκδικούν θέσεις χωρίς κανείς να είναι βέβαιος – ίσως ο Ζότα να έχει ένα προβάδισμα. Ο Ιμανολ ψάχνει και ψάχνεται.

Θα υπάρξει νικητής

Οι δύο προπονητές έχουν κάθε λόγο να φοβούνται την ήττα, αλλά θα ναι καλύτερο να σκέφτονται πως η νίκη μπορεί πραγματικά να εκτοξεύσει τις ομάδες τους. Αν ο Παναθηναϊκός περάσει από το Καραϊσκάκη θα έχει κερδίσει στις έξι πρώτες αγωνιστικές τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου θα έχει ένα μόνο αληθινά δύσκολο ματς: αυτό με την ΑΕΚ. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει ο χρόνος είναι δεδομένο ότι θα δουλεύει για λογαριασμό του. Θα είναι δύσκολο στην συνέχεια να βρεθεί σε ανάλογη θύελλα και η νίκη θα τον απελευθερώσει από το βάρος που κουβαλάει λόγω κυρίως της δυσκολίας στο γκολ.

Πριν το ματς αρχίσει, συνυπολογίζοντας την διακοπή, θα έλεγα ότι η ισοπαλία παραμονεύει. Αλλά κάτι μου λέει πως και οι δυο θα παίξουν για να κερδίσουν. Αλλά δεν γίνεται να κερδίσουν και οι δύο: ένας θα τα καταφέρει.