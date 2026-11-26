Ο Ολυμπιακός με 7 βαθμούς στα υπόλοιπα τρία παιχνίδια θα είναι λογικά στην οκτάδα της League Phase του Europa League.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 4-2 από τη Μίλαν στο Φάληρο, αν και προηγήθηκε 2-0. Οι Πειραιώτες έχασαν την ευκαιρία να εδραιωθούν στην οκτάδα, στη League Phase του Europa League, αλλά συνεχίζουν να έχουν αρκετές πιθανότητες λόγω του ευνοϊκού προγράμματος.

Επόμενο παιχνίδι για τους Πειραιώτες εκτός έδρας με την Τσέλιε. Αν κρίνουμε από την περσινή βαθμολογία, με νίκη στη Σλοβενία ο Ολυμπιακός δεδομένα θα είναι στα playoffs και λογικά με πλεονέκτημα. Να έχει τη ρεβάνς στο σπίτι του.

Σε ό,τι αφορά την πρώτη οκτάδα, χρειάζονται, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, 7 βαθμοί στα επόμενα τρία ματς. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι αρκετοί και οι 6 βαθμοί. Και το πρόγραμμα είναι καλό για να επιτευχθεί ο στόχος. Όλα αυτά έχοντας ως μπούσουλα την τελική βαθμολογία στη League Phase της περασμένης σεζόν.

Ο Ολυμπιακός εφόσον τερματίσει στην οκτάδα, θα περάσει στους «16» και θα αποφύγει και δύο παιχνίδια στα playoffs με αποτέλεσμα να μην επιβαρυνθεί κι άλλο. Στη χειρότερη περίπτωση, στόχος θα είναι να τερματίσει όσο το δυνατόν πιο ψηλά στις ομάδες των θέσεων 9-16, ώστε να έχει σχετικά πιο αδύναμο αντίπαλο και τη ρεβάνς στην έδρα του.

Ας δούμε, όμως, τι έγινε πέρσι. Η Μπραν προκρίθηκε ως 24η με 9 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός είναι ήδη στους 10. Με 9 βαθμούς τερμάτισε μία ακόμα ομάδα, η Γιουνγκ Μπόις, αλλά έμεινε 25η, λόγω διαφοράς τερμάτων (-6 στο σύνολο, -2 οι Νορβηγοί). Καμία άλλη ομάδα την περασμένη σεζόν δεν είχε 9 βαθμούς. Με 10 πέρασε 22η η Λουντογκόρετς και 23η η Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

Οι βαθμοί για την 8άδα

Σε ό,τι αφορά την 8άδα, άρα και την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός στα επόμενα τρία παιχνίδια, θα θέλει σίγουρα 6-7 βαθμούς από τους 9 θα έχει να διεκδικήσει. Όχι, εύκολο, αλλά ούτε και ακατόρθωτο.

Στους 17 βαθμούς και εντός 8άδας την περασμένη σεζόν ήταν οι Μπέτις (4η), Πόρτο (5η), Μπράγκα (6η), Φράιμπουργκ (7η). Στην 8η θέση, αλλά με 16 βαθμούς ήταν η Ρόμα.

Η Γκενκ είχε 16 βαθμούς, ωστόσο, τερμάτισε 9η στη διαφορά τερμάτων. Μπολόνια, Στουτγκάρδη, Φερεντσβάρος είχαν 15 βαθμούς, η Νότιγχαμ, η Βικτόρια Πλζεν και ο Ερυθρός Αστέρας είχαν 14 βαθμούς και η Θέλτα 13. Αυτές οι ομάδες τερμάτισαν στις θέσεις 9-16, άρα είχαν τη ρεβάνς στην έδρα τους. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός με 12 ήταν στις θέσεις 17-24 κι έπαιξαν playoffs. Με Θέλτα, ο Δικέφαλος, με τη Βικτόρια Πλζεν το τριφύλλι.

Οι Πειραιώτες εκτός από την Τσέλιε στη Σλοβενία έχουν εκτός και την Τορεένσε, ομάδα β' Πορτογαλίας. Θεωρητικά δύο ματς, στα οποία όλοι υπολογίζουν 6 βαθμούς. Η Τσέλιε είναι 4η στη Σλοβενία στην παρούσα φάση, στο -6 από την κορυφή και μεταξύ άλλων ηττήθηκε 3-0 στην έδρα της από την κυπριακή Ομόνοια.

Η πορτογαλική ομάδα είναι στη Β' κατηγορία. Οπότε, ο Ολυμπιακός μπορεί να ελπίζει βάσιμα σε 16 βαθμούς και βέβαια να τα δώσει όλα στο γήπεδό του για τη νίκη με τη Χόφενχαϊμ. Η οποία τώρα είναι 11η στη Μπουντεσλίγκα.

Αναλυτικά η βαθμολογία της League Phase του περσινού Europa League από την 4η θέση μέχρι και την 26η για να έχετε εικόνα πόσους βαθμούς περίπου χρειάζεται ο Ολυμπιακός.

4. Μπέτις 17

5. Πόρτο 17

6. Μπράγκα 17

7. Φράιμπουργκ 17

8. Ρόμα 16

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9. Γκενκ 16

10. Μπολόνια 15

11. Στουτγκάρδη 15

12. Φερεντσβάρος 15

13. Νότιγχαμ 14

14. Βικτόρια Πλζεν 14

15. Ερυθρός Αστέρας 14

16. Θέλτα 13

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17. ΠΑΟΚ 12

18. Λιλ 12

19. Φενέρ 12

20. Παναθηναϊκός 12

21. Σέλτικ 11

22. Λουντογκόρετς 10

23. Ντινάμο Ζ. 10

24. Μπράν 9

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25. Γιουνγκ Μπόις 9

26. Στουρμ Γκρατς 7

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase

16 Σεπτεμβρίου 2026 (22:00) — Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ 2-1

15 Οκτωβρίου 2026 (22:00) — Μαρσέιγ 0-1

22 Οκτωβρίου 2026 (22:00) — Σπάρτα Πράγας 1-0

5 Νοεμβρίου 2026 (19:45) — Ρεν 0-0

26 Νοεμβρίου 2026 (19:45) — Μίλαν 2-4

10 Δεκεμβρίου 2026 (22:00) — Τσέλιε (Εκτός)

21 Ιανουαρίου 2027 (19:45) — Χόφενχαϊμ (Εντός)

28 Ιανουαρίου 2027 (22:00) — Τορέενσε (Εκτός)