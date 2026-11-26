Ο Ολυμπιακός μετά τη Μίλαν έχει μπροστά του το εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την ομάδα της Τσέλιε, που θα γίνει παρουσία του προέδρου της UEFA.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του πλέον άλλους 3 αγώνες για τη League Phase του Europa. Ο αμέσως επόμενος αγώνας είναι το Τσέλιε - Ολυμπιακός που θα γίνει παρουσία του προέδρου της UEFA,. Αλεξάντερ Τσέφεριν. Μετά το ματς του Καραϊσκάκη με τη Μίλαν το πρόγραμμά του είναι ως εξής: