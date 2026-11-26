Ολυμπιακός: Το επόμενο παιχνίδι του στη League Phase του Europa
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Ο Ολυμπιακός μετά τη Μίλαν έχει μπροστά του το εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την ομάδα της Τσέλιε, που θα γίνει παρουσία του προέδρου της UEFA.
Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του πλέον άλλους 3 αγώνες για τη League Phase του Europa. Ο αμέσως επόμενος αγώνας είναι το Τσέλιε - Ολυμπιακός που θα γίνει παρουσία του προέδρου της UEFA,. Αλεξάντερ Τσέφεριν. Μετά το ματς του Καραϊσκάκη με τη Μίλαν το πρόγραμμά του είναι ως εξής:
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- 10 Δεκεμβρίου 2026 (19:45) — Τσέλιε (Εκτός)
- 21 Ιανουαρίου 2027 (19:45) — Χόφενχαϊμ (Εντός)
- 28 Ιανουαρίου 2027 (22:00) — Τορέενσε (Εκτός)
@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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