Πάλι πάρτι και τριάρα χάρη στα στατικά, με επιπλέον κέρδος τον Κουτέσα!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την ΑΕΚ που πήρε εύκολα το ματς με τον ΟΦΗ, ανταποκρίθηκε στα μεγάλα "πρέπει" της και είναι ήδη κερδισμένη της αγωνιστικής...

Η αναμέτρηση με τον ΟΦΗ είχε πολλά, σημαντικά και μεγάλα "πρέπει" ανταπόκρισης για την ΑΕΚ πριν από τη διεξαγωγή της και έπειτα από παρατεταμένη, πρωτοφανή, διακοπή όπως αυτή των τριών εβδομάδων τις τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Η πρωταθλήτρια όφειλε να συνεχίσει νικηφόρα (και το έκανε με 3-0 παρακαλώ) προκειμένου να διευρύνει το σερί της στης Φιλαδέλφειας τα μέρη, αλλά και το αήττητο στη Superleague που συμπληρώνει χρόνο, αλλά και για βαθμολογικούς λόγους. Αυτό και έκανε αφού επικράτησε στον αγωνιστικό χώρο και στο σκορ του αντιπάλου της και έτσι μείωσε τη διαφορά από την κορυφή εκμεταλλευόμενη ότι έπαιζε μια μέρα νωρίτερα, ενώ προφανώς με το τρίποντο που κατέκτησε, θα βγεις όπως και να 'χει ωφελημένη από το παιχνίδι στο Φάληρο μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ωστόσο όπως αναμενόταν μόνο εύκολο δεν ήταν αν και σε επίπεδο σκορ θα έπρεπε αν κρίνουμε πάντα από τη συνολική εικόνα του αγώνα και των δυο αντιπάλων να ήταν μεγαλύτερο από το τελικό 2-0 το οποίο ήρθε χάρη στο ισχυρό όπλο της Ένωσης: τις στατικές φάσεις με τους Ρέλβας και Μουκουντί...

Εννοείται πώς και το τρίτο γκολ της πρωταθλήτριας ήρθε από στατική, σαν κερασάκι στη τούρτα, από τον Γκατσίνοβιτς ... το πρώτο 45λεπτο η εικόνα του αγώνα φανέρωνε ότι η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που έδειχνε πως έχει μεγάλη επιθυμία για την κατάκτηση της νίκης, με σωστή τακτική προσέγγιση, με άριστη νοοτροπία, με τακτική που εγκλώβισε τον αντίπαλο. Μετά το πρώτο 10λεπτο όπου έψαχνε ρυθμό και να θυμηθούν το αγωνιστικό σχέδιο οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς όλα έγιναν σωστά εκτός της απόφασης στη τελική προσπάθεια! Η πρωταθλήτρια δημιούργησε σημαντικές φάσεις στην εστία του Χριστογεώργου τη στιγμή που μάλιστα βρήκε ένα γκολ που της ακυρώθηκε με τον Κουτέσα (για φάουλ πάνω στον Κωστούλα σε μια επαφή που υπάρχει αλλά άντε να βρεις άκρη αν ήταν αρκετή) και χρειάστηκε να φτάσουμε στο 41' για να έρθει το προβάδισμα για τους "κιτρινόμαυρους". Μάλιστα αυτό έγινε από στατική φάση, κερδισμένο κόρνερ, το οποίο εκτέλεσε άριστα ο Μάγερ και αξιοποίησε ο ικανός στο ψηλό παιχνίδι και με γκολ γενικά Φελίπε Ρέλβας!

Είναι σημαντικό να δουλεύεις και να αξιοποιείς τις στατικές φάσεις σε τέτοια ματς όπου δεν έτυχε να βρεις νωρίτερα τέρμα όπως βάση εικόνας του πρώτου μισού του αγώνα άξιζες, όπως ισχύει στην περίπτωση του αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ, για να είμαστε σωστοί. Η ομάδα του Κόντη δημιούργησε μια με δυο βαριά προϋποθέσεις στο διάστημα του πρώτου 45λεπτου με την άμυνα της Ένωσης να μην έχει προβλήματα να αντιδράσει σωστά όταν έπρεπε. Η σπουδαιότερη στιγμή των φιλοξενούμενων καταγράφεται στο 44' όταν ο Ντίκμαν απείλησε με ωραίο σουτ στην κίνηση με την μπάλα να περνάει πάντως ενάμιση μέτρο εκτός εστίας... Η αλήθεια είναι πως με το γκολ του Ρέλβας υπήρξε απόδοση δικαιοσύνης στην αναμέτρηση και την εικόνα των δυο ομάδων στο πρώτο μισό του ματς μιας και ο Δικέφαλος ήταν κυρίαρχος και άξιζε να είχε ίσως και μεγαλύτερο προβάδισμα πριν πάνε οι δυο ομάδες στα αποδυτήρια...

Στο δεύτερο 45λεπτο η ομάδα του Νίκολιτς συνέχισε με πατημένο το πόδι στο γκάζι και έχασε σπουδαία ευκαιρία για το 2-0 με Κοϊτά από πάσα του Μάγερ σε εξαιρετική ενέργεια του Κουτέσα! Την ίδια ώρα δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα έως και τη στιγμή της αποβολής, απόλυτα σωστής, του Αιτόρ με το έργο της ΑΕΚ να γίνεται δεδομένα πιο εύκολο από το 68' και μετά... Το γκολ που σφράγισε τη νίκη ήρθε στο 83' με τον Μαρίν να δημιουργεί, από κόρνερ πάλι, τον Μουκουντί να σκοράρει και τη νίκη να την κλειδώνουν οι δυο πύργοι της άμυνας. Έως τότε βέβαια είχαν χαθεί τρία σίγουρα γκολ για την ΑΕΚ με Κοϊτά, Γιόβιτς και Ζίνι... Όλα αυτά και ενώ ο ΟΦΗ απλά περίμενε το μοιραίο με τον Κόντη να παίζει ενώ χάνει με 5αδα στην άμυνα έως το τέλος του ματς, κοινώς δίχως να ρισκάρει καθολου, ακόμη και στο 11 εναντίον 11 η ομάδα της Κρήτης δεν απείλησε σχεδόν ποτέ και ετσι φτάσαμε στο εύκολο 3-0 με ένα ακόμη στατικό και τον Γκατσίνοβιτς σκόρερ τούτη τη φορά...

Φαίνεται ότι το καμίνι της Νέας Φιλαδέλφειας έπνιξε την ομάδα του Κόντη που δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του αγώνα να δείξει ότι θα μπορούσε να πάρει κάτι από το παιχνίδι, έστω με τακτική να το ...κλέψει, αφού το σχέδιο του Έλληνα τεχνικού ήταν μονόπλευρο: να περιορίσουμε το παιχνίδι της ΑΕΚ και μόνο... Δεν το κατάφερε. Έτσι η πρωταθλήτρια πήρε ένα ακόμη τρίποντο στο απόρθητο κάστρο της και έδωσε τη δυνατότητα στους φίλους του Δικέφαλου να στησουν το δικό τους πάρτι και να επιτρέψουν στους εκδρομείς φίλους του ΟΦΗ να απολαμβάνουν την κιτρινόμαυρη κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια... Μεγάλο κέρδος εκτός του αυτονόητου, της νίκης κοινώς, η επιστροφή Κουτέσα στην αγωνιστική εξίσωση από τον Νίκολιτς. Τεράστια σημασία να αξιοποιηθεί αφού έμεινε ένα σούπερ εξτρέμ όπως είναι ο Ντέρεκ που μαζί με τον Μάγερ ήταν εκ των κορυφαίων της αναμέτρησης...