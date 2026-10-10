ΑΕΚ - ΟΦΗ: Νέο γκολ στόπερ από κόρνερ, 2-0 ο Μουκουντί
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Η ΑΕΚ διπλασίασε το προβάδισμα της στον αγώνα με τον ΟΦΗ, χάρη σε κεφαλιά του Μουκουντί έπειτα από κόρνερ του Μαρίν.
Το γκολ του Μουκουντί
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