Ο Κώστας Φορτούνης έδωσε στο... πιάτο τη φιλοσοφία του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, αλλά ένα είναι το μόνο σίγουρο απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο Κώστας Φορτούνης περιέγραψε με λίγα λόγια όλα όσα θέλει να περάσει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον Ολυμπιακό και, ουσιαστικά, επιβεβαίωσε αυτό που ήταν γνωστό από την πρώτη στιγμή: οι «ερυθρόλευκοι» μπαίνουν σε μια διαφορετική ποδοσφαιρική λογική, κάτι που επιχείρησε ήδη να την περάσει ο νέος τεχνικός πριν από τη διακοπή. Μια λογική που έχει σημαντικές διαφορές από εκείνη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, παρότι οι δύο προπονητές προέρχονται από την ίδια ποδοσφαιρική σχολή, τη βασκική.

«Θέλει να παίζουμε από πίσω, να είμαστε οργανωμένοι, να έχουμε την μπάλα στα πόδια πάνω από όλα. Να μην κάνουμε εύκολα λάθη και να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι, κυκλοφορώντας την μπάλα», είπε ο Φορτούνης στη «Magenta TV», βάζοντας στο τραπέζι τις βασικές αρχές που προσπαθεί να μεταφέρει ο νέος τεχνικός στην ομάδα του. Και εδώ βρίσκεται η ουσία. Ο Αλγκουαθίλ δεν θέλει απλώς να αλλάξει ορισμένες λεπτομέρειες στην τακτική συμπεριφορά του Ολυμπιακού. Θέλει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα αντιλαμβάνεται το παιχνίδι, τον τρόπο με τον οποίο χτίζει τις επιθέσεις της και, κυρίως, τις αποφάσεις που παίρνουν οι ποδοσφαιριστές της όταν έχουν την μπάλα στα πόδια.

Από τις δεύτερες μπάλες στην υπομονή και την κυκλοφορία

Ο Μεντιλίμπαρ είχε δώσει στον Ολυμπιακό μια ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα. Άμεσο ποδόσφαιρο, πίεση, ένταση, μεγάλες μπάλες όταν οι συνθήκες το επέτρεπαν, γεμίσματα προς την επίθεση και προσπάθεια να κερδηθούν οι δεύτερες μπάλες. Η ομάδα του Βάσκου τεχνικού ήθελε να μεταφέρει γρήγορα το παιχνίδι στο αντίπαλο μισό, να πιέσει τον αντίπαλο και να εκμεταλλευτεί τα λάθη του. Δεν ήταν αυτοσκοπός να κρατήσει την μπάλα για μεγάλο διάστημα, αλλά να γίνει επικίνδυνη όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Ο Αλγκουαθίλ έχει διαφορετική προσέγγιση. Θέλει έναν Ολυμπιακό που θα μπορεί να ξεκινά οργανωμένα τις επιθέσεις του από την άμυνα, να βρίσκει λύσεις μέσα από την κυκλοφορία και να μην αναγκάζεται να καταφεύγει στην εύκολη επιλογή της μακρινής μεταβίβασης. Η κατοχή δεν αποτελεί απλώς μέσο για να περάσει η ώρα ή να ελεγχθεί ο ρυθμός. Είναι εργαλείο για να μετακινηθεί ο αντίπαλος, να δημιουργηθούν χώροι και να βρεθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίθεση.

Αυτό, βεβαίως, απαιτεί σωστές αποστάσεις, καλή τοποθέτηση, καθαρό μυαλό και ποδοσφαιριστές που θα ξέρουν πότε να παίξουν κάθετα και πότε να διατηρήσουν την κατοχή. Και πάνω απ' όλα απαιτεί χρόνο. Γιατί άλλο να γνωρίζουν οι παίκτες τι ζητάει ο προπονητής τους και άλλο να μπορούν να το εφαρμόσουν με συνέπεια και αποτελεσματικότητα απέναντι σε κάθε αντίπαλο.

Μην περιμένετε να αλλάξουν όλα μέσα σε λίγες ημέρες

Τα είδαμε αυτά στον βαθμό που θα ήθελε ο Αλγκουαθίλ στα ματς που προηγήθηκαν της διακοπής; Ούτε κατά διάνοια με τον ΟΦΗ, σε πολύ μεγάλο βαθμό με τη Γιαγκελόνια, σε πολύ μικρότερο με τον Λεβαδειακό.

Και εδώ ακριβώς χρειάζεται να κρατήσουμε μικρό καλάθι ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Όχι επειδή ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να παρουσιάσει ένα καλό πρόσωπο ή επειδή ο Αλγκουαθίλ δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει άμεσα στην αγωνιστική συμπεριφορά της ομάδας. Αλλά επειδή η μετάβαση από το ένα ποδοσφαιρικό μοντέλο στο άλλο δεν γίνεται με ένα κουμπί.

Ο Φορτούνης περιέγραψε όσα δουλεύονται στις προπονήσεις και όσα θέλει να βλέπει ο νέος προπονητής. Δεν είπε, όμως, ότι όλα αυτά έχουν ήδη αφομοιωθεί από τους ποδοσφαιριστές. Ούτε θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Η ανάπτυξη από πίσω, η υπομονή στην κυκλοφορία, η σωστή διαχείριση της πίεσης και η αποφυγή εύκολων λαθών απαιτούν επαναλήψεις, αυτοματισμούς και αγωνιστικό χρόνο.

Πολύ περισσότερο όταν απέναντί σου έχεις τον Παναθηναϊκό, σε ένα ντέρμπι στο οποίο η πίεση του αποτελέσματος είναι μεγάλη και το παραμικρό λάθος μπορεί να κοστίσει. Ο Ολυμπιακός δεν έχει την πολυτέλεια να επιμείνει δογματικά σε έναν τρόπο ανάπτυξης, αν διαπιστώσει ότι οι συνθήκες του αγώνα δεν τον ευνοούν. Η προσαρμογή στις απαιτήσεις της αναμέτρησης θα είναι εξίσου σημαντική με την προσπάθεια εφαρμογής των νέων αρχών.

Η αλλαγή φιλοσοφίας χρειάζεται υπομονή

Το ενδιαφέρον, επομένως, δεν βρίσκεται μόνο στο τι θα κάνει ο Ολυμπιακός την Κυριακή, αλλά και στο πώς θα εξελιχθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ο Αλγκουαθίλ καλείται να περάσει τη δική του φιλοσοφία χωρίς να αποδομήσει απότομα όσα είχε κατακτήσει η ομάδα με τον Μεντιλίμπαρ. Να διατηρήσει την ένταση και την επιθετικότητα, προσθέτοντας καλύτερη κυκλοφορία, μεγαλύτερο έλεγχο και περισσότερη οργάνωση στο παιχνίδι με την μπάλα.

Το ντέρμπι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να απαιτήσουμε να δούμε έναν ολοκληρωτικά καινούργιο Ολυμπιακό. Είναι, όμως, μια πρώτη ευκαιρία να διακρίνουμε ορισμένα σημάδια της νέας κατεύθυνσης. Αν θα προσπαθήσει να χτίσει περισσότερο από πίσω, αν θα αναζητήσει με υπομονή τις λύσεις απέναντι στην πίεση και αν θα αποφύγει τις βιαστικές επιλογές.

Οι προθέσεις του Αλγκουαθίλ είναι πλέον ξεκάθαρες και ο Φορτούνης τις μετέφερε με τον πιο κατανοητό τρόπο. Το ζητούμενο είναι να γίνουν πράξη. Και αυτό δεν θα κριθεί από μία εμφάνιση, ούτε από ένα αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να διεκδικήσει τη νίκη στο ντέρμπι, αλλά η πραγματική αξιολόγηση της νέας εποχής θα γίνει σε βάθος χρόνου. Γιατί η αλλαγή προπονητή φέρνει νέες ιδέες, όμως η αλλαγή ποδοσφαιρικής ταυτότητας απαιτεί δουλειά, υπομονή και συνέπεια.