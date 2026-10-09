Στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ άνοιξε η αυλαία του τριήμερου διεθνούς συνεδρίου για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, παρουσία πολλών μελών της ασπρόμαυρης οικογένειας.

Το απόγευμα της Παρασκευής (9/10) ξεκίνησε στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οι εργασίες του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου «100 Χρόνια ΠΑΟΚ: Ποδόσφαιρο και Κοινωνία», που διοργανώνει η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του συλλόγου.

Το συνέδριο θα διαρκέσει έως την Κυριακή (11/10), με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών και ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και ανθρώπων του αθλητισμού και του πολιτισμού. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η ιστορική διαδρομή του ΠΑΟΚ, η κοινωνική επιρροή του ποδοσφαίρου και οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας.

Στην πρώτη ημέρα του συνεδρίου έδωσαν το παρών πολλά μέλη της «ασπρόμαυρης» οικογένειας. Εκ μέρους των παικτών βρέθηκαν στο ΑΠΘ οι αρχηγοί Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Δημήτρης Πέλκας και Γιάννης Μιχαηλίδης.

Από πλευράς ΠΑΕ παρευρέθηκαν οι Λέο Μάτος, Αντρέ Βιεϊρίνια και σύσσωμη η διοίκηση, ενώ την εκδήλωση τίμησαν τόσο βετεράνοι ποδοσφαιριστές, όσο και παιδιά των ακαδημιών.

Από εκεί και πέρα το παρών έδωσαν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, πρύτανεις και ο Τάκης Φύσσας, ο οποίος με εντολή του Γιάννη Αλαφούζου εκπροσώπησε τον Παναθηναϊκό, ως φόρο τιμής προς τον ΠΑΟΚ, όντας η μοναδική ομάδα που το έκανε.