Δεν ήθελε να χάσει ούτε λεπτό ο Μεξικανός επιθετικός, που ήρθε άρον-άρον στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ για να μπει σε ρυθμούς... Παναθηναϊκού και να έχει τουλάχιστον δύο προπονήσεις σε φουλ ένταση στα πόδια του.

Ο Αρμάντο Γκονζάλες επέστρεψε με συνοπτικές διαδικασίες από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, με το μυαλό του να βρίσκεται ήδη στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Το γεγονός ότι έπαιξε τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10) με την Εθνική ομάδα του Μεξικού και την Πέμπτη (8/10) βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού για να ακολουθήσει πρόγραμμα αποθεραπείας, πριν μπει από την Παρασκευή (9/10) σε φουλ ρυθμούς προπόνησης, λέει πολλά για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την επιστροφή του στις υποχρεώσεις των «ερυθρόλευκων».

Ο Γκονζάλες δεν θέλει απλώς να είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι. Θέλει να διεκδικήσει θέση στην ενδεκάδα και να δείξει στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ότι μπορεί να υπολογίζει πάνω του ακόμη και σε ένα παιχνίδι τόσο υψηλών απαιτήσεων. Ασφαλώς, η επιθυμία του ποδοσφαιριστή δεν αρκεί από μόνη της για να εξασφαλίσει μια θέση στο αρχικό σχήμα. Θα πρέπει να αξιολογηθεί η κατάστασή του, να φανεί πώς ανταποκρίνεται στις προπονήσεις και να αποφασίσει ο προπονητής εάν είναι σε θέση να προσφέρει από το πρώτο λεπτό.

Η διάθεσή του, ωστόσο, είναι δεδομένη. Και σε μια εβδομάδα που ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για ένα ντέρμπι στο οποίο θέλει να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο δυνατός, η εικόνα ενός ποδοσφαιριστή που επιστρέφει από υπερατλαντικό ταξίδι και δεν θέλει να χάσει ούτε μία προπόνηση δεν περνά απαρατήρητη.

Η Εθνική, οι χαμένες ευκαιρίες και η επιστροφή

Το προηγούμενο διάστημα με την Εθνική ομάδα του Μεξικού δεν ήταν ιδανικό για τον ίδιο από πλευράς αποτελεσματικότητας. Ο Ράφα Μάρκες τού έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί σε τρία από τα τέσσερα φιλικά της ομάδας του, με τον Γκονζάλες να ξεκινά βασικός απέναντι στην Κολομβία και τη Χιλή. Δεν κατάφερε, όμως, να βρει δίχτυα, ενώ τα μεξικανικά ΜΜΕ στάθηκαν στις ευκαιρίες που δεν αξιοποίησε.

Η κριτική αυτή δεν αφορούσε μόνο τον επιθετικό του Ολυμπιακού. Η συνολική επιθετική λειτουργία του Μεξικού προβλημάτισε, καθώς η ομάδα πέτυχε μόλις δύο γκολ στα τέσσερα παιχνίδια, με τους επιθετικούς της να μένουν χωρίς τέρμα. Ο Γκονζάλες είχε τις στιγμές του, αλλά δεν τις μετέτρεψε σε γκολ, κάτι που καταγράφηκε ιδιαίτερα μετά την ήττα από τη Χιλή με 2-0.

Στον Ολυμπιακό, όμως, το ζητούμενο είναι διαφορετικό. Ο 23χρονος φορ έχει ήδη δείξει ότι μπορεί να προσφέρει, ενώ η επιστροφή του από τις διεθνείς υποχρεώσεις συνοδεύεται από την επιθυμία να μπει αμέσως ξανά στο αγωνιστικό πλάνο. Το γεγονός ότι δεν σκόραρε με το Μεξικό δεν αναιρεί ούτε τις δυνατότητές του ούτε την προσπάθεια που κάνει για να κερδίσει ακόμη μεγαλύτερο ρόλο στους Πειραιώτες.

Το μήνυμα στον Αλγκουαθίλ

To κυριακάτικο ντέρμπι πλησιάζει και ο Αλγκουαθίλ έχει μπροστά του τις τελικές αποφάσεις για την ενδεκάδα. Ο Πουέρτα επέστρεψε επίσης στον Ρέντη, ο Έσε παραμένει μια σημαντική επιλογή για τη μεσαία γραμμή και ο ανταγωνισμός για τις θέσεις είναι έντονος. Ο Γκονζάλες, από την πλευρά του, προσπαθεί να βάλει τον εαυτό του στην εξίσωση με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο: δουλεύοντας και δείχνοντας ότι θέλει να παίξει.

Δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ότι θα ξεκινήσει βασικός, καθώς οι μετρήσεις και η συνολική αγωνιστική του κατάσταση θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Είναι, όμως, σαφές ότι ο ίδιος δεν θέλει να χάσει την ευκαιρία να βρεθεί στο επίκεντρο ενός τόσο μεγάλου αγώνα.

Η κάψα του Γκονζάλες για το ντέρμπι είναι το στοιχείο που ξεχωρίζει. Το αν θα επιβραβευτεί με μια θέση στην ενδεκάδα θα το αποφασίσει ο Αλγκουαθίλ. Ο Μεξικανός, πάντως, φροντίζει να του στείλει το μήνυμα ότι είναι εδώ και θέλει να παίξει!

Αναλυτικά ο χρόνος συμμετοχής του Γκονζάλες με το Μεξικό:

Με Κολομβία (1-1): Ξεκίνησε βασικός και αγωνίστηκε για 73 λεπτά, έχοντας την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα γκολ.

Με Περού (1-1): Δεν χρησιμοποιήθηκε και παρακολούθησε την αναμέτρηση από τον πάγκο.

Με ΗΠΑ (ήττα 0-3): Πέρασε ως αλλαγή και αγωνίστηκε για τα τελευταία 19 λεπτά.

Με Χιλή (ήττα 0-2): Βρέθηκε ξανά στο αρχικό σχήμα και αντικαταστάθηκε στο 63ο λεπτό, χωρίς να καταφέρει να σκοράρει.

Συνολικός απολογισμός: 155 λεπτά συμμετοχής σε τρεις αγώνες, δύο παρουσίες στην αρχική ενδεκάδα και κανένα γκολ.

Το στοιχείο που έχει τη σημασία του είναι πως ο Γκονζάλες επιστρέφει στον Ολυμπιακό έχοντας αγωνιστεί σε τρία απαιτητικά παιχνίδια με την Εθνική του ομάδα, ενώ μεσολάβησε και το υπερατλαντικό ταξίδι. Παρόλα αυτά, δεν θέλησε να χάσει χρόνο και από την Παρασκευή (9/10) μπαίνει άμεσα στο πρόγραμμα του Ρέντη, με στόχο να διεκδικήσει ακόμη και θέση βασικού κόντρα στον Παναθηναϊκό.