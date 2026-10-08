Ο Κ. Νικολακόπουλος απαντάει μέσα από το blog του στο gazzetta στο πιο καίριο ερώτημα του Ολυμπιακού σε όλο το 2026…

Το μεγάλο θέμα για τον Ολυμπιακό, όχι μόνο ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αλλά σε ολόκληρο το 2026 (!) είναι ένα: ότι σκοράρει ελάχιστα μέσα στο Καραϊσκάκη.

Με το ερώτημα, γιατί σκοράρει τόσο δύσκολα (βλέπε 0-0 με ΝΕΚ, ΠΑΟΚ, Λάρισα, 0-1 από ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΟΦΗ και 0-2 από Λέβερκουζεν, ΠΑΟΚ), να είναι μάλλον εύκολο να απαντηθεί. Χωρίς περισπούδαστες αναλύσεις και σπουδαίες μελέτες: ο Ολυμπιακός έχει μείνει στο μηδέν σε οκτώ παιχνίδια του και έχει σκοράρει μόλις μία φορά σε άλλα τέσσερα, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν σκοράρουν οι επιθετικοί του. Και δεν αναφέρομαι σε Τσικίνιο, Ζέλσον και τους άλλους περιφερειακούς επιθετικούς του, μιλάω ξεκάθαρα για τους σέντερ φορ.

Ο Ολυμπιακός ως μεγάλη ομάδα, με σημαντικούς σέντερ φορ, είναι έτσι δομημένος για να βάζουν γκολ πρωτίστως οι κεντρικοί επιθετικοί του. Και όταν αυτοί σκοράρουν στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός κερδίζει στο Καραϊσκάκη. Το πρόβλημα είναι ότι σκοράρουν σπάνια! Έβαλε γκολ ο Ταρέμι, κέρδισε ο Ολυμπιακός 2-0 την Μπάγερ Λέβερκουζεν. Έβαλε γκολ ο Ελ Κααμπί, κέρδισε ο Ολυμπιακός 1-0 τον Βόλο στο πρωτάθλημα. Έβαλε δύο γκολ ο Γκονζάλες, κέρδισε ο Ολυμπιακός 3-2 τον Βόλο στο Κύπελλο. Έβαλαν από ένα γκολ οι Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ, κέρδισε ο Ολυμπιακός 2-1 τη Γιαγκελόνια.

Μόνο που αυτά είναι τα μόνα γκολ που έβαλαν σέντερ φορ του Ολυμπιακού μέσα στο Καραϊσκάκη το 2026! Με συνέπεια οι «ερυθρόλευκοι» να νικήσουν σε ελάχιστα άλλα παιχνίδια τους, με γκολ αμυντικών τους! Τον Ατρόμητο 1-0 με σκόρερ τον Κάρμο, τον ΠΑΟ 1-0 με σκόρερ τον Ρόντινεϊ, τον Παναιτωλικό 2-0 με σκόρερ του 1-0 τον Πιρόλα (το άλλο ο Γιαζίτσι). Όπως, άλλωστε, το πρώτο γκολ στο 2-0 επί της Μπάγερ Λέβερκουζεν ήταν του Κοστίνια. Το δε 1-1 με τον ΠΑΟΚ επίσης με σκόρερ τον Ρόντινεϊ.

Πόσο εύκολο, όμως, είναι μία ομάδα να φέρνει καλά αποτελέσματα εντός έδρας μόνο με γκολ αμυντικών. Πόσα γκολ μπορεί να βάλουν οι αμυντικοί; Όταν σκοράρουν σπανιότατα οι σέντερ φορ και ποτέ (!!!) οι εξτρέμ, οι παίκτες πίσω από τον φορ και οι κεντρικοί χαφ…

Νομίζω ότι θα είναι η καλύτερη είδηση για τον Ολυμπιακό να πάρουν μπρος και να σκοράρουν με κανονική συχνότητα ο Μάριους, ο Γιάρεμτσουκ κι ο Γκονζάλες, ενδεχομένως κι ο Κλέϊτον, αφού έχει μείνει στο Ρέντη.

Άσχετο: Περίπου 45 με 60 λεπτά διήρκεσε η συνάντηση Μαρινάκη-Μητσοτάκη και των συνεργατών τους, ξεκινώντας γύρω στις 4.30 το απόγευμα. Είναι δε ξεκάθαρο ότι η ατζέντα της είχε να κάνει μόνο το γηπεδικό του Ολυμπιακού και τίποτα παραπάνω η, λιγότερο.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Γύρισε νωρίς το μεσημέρι ο Γκονζάλες από το Μεξικό και πρόλαβε και πήγε στο Ρέντη να κάνει αποκατάσταση, έτσι ώστε να προπονηθεί κανονικά σήμερα κι αύριο με την ομάδα ενόψει του ντέρμπι.

Ο Πουέρτα γύρισε λίγες ώρες πιο αργά από την Κολομβία και δεν πρόλαβε να πάει στο προπονητήριο, οπότε θα πρέπει σήμερα να κάνει αποκατάσταση. Δεν θα είναι μία εύκολη απόφαση για τον Ιμανόλ να τον ξεκινήσει η, να τον βάλει αλλαγή. Σίγουρα θα μιλήσει μαζί του, όπως και με τον Γκονζάλες, καθώς έκαναν υπερατλαντικά ταξίδια, αλλά και τον Κάρμο, που επέστρεψε από την μακρινή Ανγκόλα.

Κατά τα άλλα, για μία εβδομάδα θα προπονηθεί στο Ρέντη με την Β ομάδα και την Κ19 ο Αλί Ιμπραχίμ, ο νεαρός σέντερ φορ της Γκαραμπάκ και στη συνέχεια θα αποφασίσει ο Ολυμπιακός αν θα προχωρήσει στην απόκτηση του. όπως παραδέχθηκε ο Ναίλ Κερίμοφ, διευθυντής Ακαδημίας του συλλόγου από το Αζερμπαϊτζάν, ο Ιμπραχίμ βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα με την άδεια του κλαμπ, μετά από αίτημα που υπέβαλε ο ίδιος.

Και για το τέλος ένα ιμότζι