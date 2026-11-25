Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης ευχαρίστησε τον Παναθηναϊκό για την τιμητική του βράβευση κι ευχήθηκε περαστικά στον Σαντίνο Αντίνο.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε στο ΟΑΚΑ τον ΟΦΗ για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League και πριν τη σέντρα βράβευσε τους Αϊτόρ Κανταλαπιέρδα και Τάσο Χατζηγιοβάνη, που φόρεσαν στο παρελθόν την πράσινη φανέλα.

Η βράβευση έγινε από τον Τάκη Φύσσα, ενώ παράλληλα ήταν η πρώτη φορά που οι δύο αυτοί παίκτες τέθηκαν αντιμέτωποι με την πρώην ομάδα τους μετά την αποχώρησή τους.

Με αφορμή τη βράβευσή του από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Τάσος Χατζηγιοβάνης προχώρησε σήμερα σε μια ανάρτηση, ευχαριστώντας τον σύλλογο κι όσους συνάντησε εκεί, ενώ ευχήθηκε περαστικά και στον Σαντίνο Αντίνο.

Αναλυτικά το μήνυμά του

«Κάποιες στιγμές και κάποιοι άνθρωποι μένουν για πάντα μέσα σου.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ποδοσφαιρικής μου διαδρομής. Εκεί βρέθηκα από μικρό παιδί, εκεί μεγάλωσα, έμαθα, έζησα όμορφες στιγμές και είχα την τιμή να φορέσω τη φανέλα του.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παναθηναϊκό για αυτή την ξεχωριστή τιμή. Οι αναμνήσεις και οι άνθρωποι που συνάντησα σε αυτή τη διαδρομή θα έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Συνεχίζουμε με δουλειά και προσήλωση.

Εύχομαι περαστικά στον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Του εύχομαι ολόψυχα γρήγορη επιστροφή στα γήπεδα. @santinoandino

Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη».