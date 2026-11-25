Χατζηγιοβάνης για Παναθηναϊκό: «Είχα την τιμή να φορέσω τη φανέλα του - Περαστικά στον Αντίνο»
Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε στο ΟΑΚΑ τον ΟΦΗ για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League και πριν τη σέντρα βράβευσε τους Αϊτόρ Κανταλαπιέρδα και Τάσο Χατζηγιοβάνη, που φόρεσαν στο παρελθόν την πράσινη φανέλα.
Η βράβευση έγινε από τον Τάκη Φύσσα, ενώ παράλληλα ήταν η πρώτη φορά που οι δύο αυτοί παίκτες τέθηκαν αντιμέτωποι με την πρώην ομάδα τους μετά την αποχώρησή τους.
Με αφορμή τη βράβευσή του από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Τάσος Χατζηγιοβάνης προχώρησε σήμερα σε μια ανάρτηση, ευχαριστώντας τον σύλλογο κι όσους συνάντησε εκεί, ενώ ευχήθηκε περαστικά και στον Σαντίνο Αντίνο.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Αναλυτικά το μήνυμά του
«Κάποιες στιγμές και κάποιοι άνθρωποι μένουν για πάντα μέσα σου.
Ο Παναθηναϊκός ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ποδοσφαιρικής μου διαδρομής. Εκεί βρέθηκα από μικρό παιδί, εκεί μεγάλωσα, έμαθα, έζησα όμορφες στιγμές και είχα την τιμή να φορέσω τη φανέλα του.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παναθηναϊκό για αυτή την ξεχωριστή τιμή. Οι αναμνήσεις και οι άνθρωποι που συνάντησα σε αυτή τη διαδρομή θα έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.
Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Συνεχίζουμε με δουλειά και προσήλωση.
Εύχομαι περαστικά στον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Του εύχομαι ολόψυχα γρήγορη επιστροφή στα γήπεδα. @santinoandino
Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.