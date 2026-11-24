Ο Μπόρχα Γκονθάλεθ ένιωσε ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο δύο μέρες πριν το μεγάλο παιχνίδι του ΟΦΗ με την Άντερλεχτ. Ανεβαίνει ο Κρίζμανιτς, παραμένουν εκτός Κόντρο και Ισέκα.

Οι παίκτες του ΟΦΗ μετά το ρεπό της Δευτέρας (23/11) επέστρεψαν στο ΒΑΚ κι έπιασαν δουλειά ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης με την Άντερλεχτ στο Παγκρήτιο Στάδιο, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, στην οποία οι Κυπελλούχοι Ελλάδας έχουν την πρόκληση να κάνουν αποφασιστικό βήμα πρόκρισης.

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης προέκυψε ένα νέο πρόβλημα για τον Χρήστο Κόντη, καθώς ο Μπόρχα Γκονθάλεθ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο. Η κατάσταση του Ισπανού δεξιού μπακ - χαφ θα επανεκτιμηθεί, ώστε να φανεί το πλήρες μέγεθος του προβλήματος.

Το ευχάριστο νέο για τον κόουτς του Ομίλου έχει να κάνει με τον Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς. Ο Κροάτης στόπερ συμμετείχει στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης και μετράει αντίστροφα για την αγωνιστική του επάνοδο μετά τον τραυματισμό του στο ματς με τον Ατρόμητο.

Από την άλλη ο Κέναν Κόντρο συνέχισε τη θεραπεία του για την κάκωση που έχει υποστεί στον τετρακέφαλο, ενώ ο Άαρον Ισέκα ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης. Θυμίζουμε πως ο Βέλγος φορ κόπηκε από την αποστολή για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Χρήστος Κόντης θεωρεί πως μετά τον τραυματισμό του δεν είναι στην κατάλληλη αγωνιστική κατασταση.

Όσοι παίκτες του ΟΦΗ αγωνίστηκαν στο ματς του ΟΑΚΑ, ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Η προπόνηση για τους υπόλοιπους περιλάμβανε ασκήσεις τεχνικής και αγωνιστικά παιχνίδια.

Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τετάρτη (25/11), στις 17:30, μετά το τέλος της οποίας θα ανακοινωθεί η αποστολή. Το πρόγραμμα θα γίνει στο Παγκρήτιο Στάδιο, όπου νωρίτερα, στις 16:15 θα γίνει η καθιερωμένη συνέντευξη του Χρήστου Κόντη κι ενός εκπροσώπου των ποδοσφαιριστών.