Μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα; (Ι)

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει στο blog του στο Gazzetta για τον στόχο του ΠΑΟΚ που καθημερινά τονίζει ο Ιβάν Σαββίδης και καταγράφει τα σημερινά δεδομένα, σε ζήτημα που θα επανέλθει.

«Κάνω πρωταθλητισμό», «διεκδικώ το πρωτάθλημα», «κατακτώ το πρωτάθλημα». Παίζουμε με τις λέξεις; Ο Σαββίδης πάντως όταν μιλάει στους παίκτες και στους παράγοντες της ΠΑΕ, για κατάκτηση κάνει λόγο…

Τον στόχο σε μία ομάδα τον βάζει εκείνος που πληρώνει και στον ΠΑΟΚ φέτος έχουμε καταλάβει επαρκώς τι ισχύει! Τρεις φορές με κάθε… δημοσιότητα και επισημότητα και μερικές ακόμη χωρίς να βγουν λεπτομέρειες προς τα έξω, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ μίλησε ξεκάθαρα για το τι θα θεωρήσει επιτυχία στη φετινή σεζόν: «Θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και να παίξουμε στο Τσάμπιονς Λιγκ. Πραγματικά πιστεύω σε σας, πιστεύω στην ομάδα και το νιώθω ότι όλοι μαζί μπορούμε να το πετύχουμε. Θέλω να το πιστεύετε κι εσείς». Αυτά είπε χθες στους παίκτες και στους προπονητές, απ’ όσο μαθαίνω στους παράγοντες ήταν πολύ πιο κάθετος!

Μετά από όλα αυτά οι σκέψεις που δημιουργούνται είναι αναμενόμενες και αυτονόητες. Σκέψεις και ερωτηματικά: «Μπορεί ο ΠΑΟΚ φέτος να διεκδικήσει ή να κατακτήσει το πρωτάθλημα;» Ο καθένας μπορεί να πάρει θέση. Χθες για παράδειγμα σε εκπομπή που κάναμε και θέσαμε το ερώτημα σε ΠΑΟΚτσήδες, το 61% των 400 που ψήφισαν απάντησε θετικά. Το γνωρίζουν όλοι ότι αν την ίδια ερώτηση την θέταμε 20 Αυγούστου, το ποσοστό θα ήταν 15-85 κατά!

Τα δεδομένα για πρωταθλητισμό

Όλη αυτή η «συζήτηση» είναι δυναμική. Άλλο εκτιμά η κοινή γνώμη τον Ιούλιο, άλλο τον Οκτώβριο, άλλο μπορεί να ισχύει τον Μάρτιο και άλλο να γίνει τελικά τον Μάιο. Γι αυτό και το ζήτημα που θέτουμε στο blog θα ξαναμπεί και μετά από δύο μήνες, ίσως και πιο μετά μέσα στο 2027.

Τα δεδομένα που σήμερα ισχύουν είναι τα εξής:

Ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που με Σαββίδη άλλαξε επίπεδο, καταφέρνει και κάνει πρωταθλητισμό τις πιο πολλές χρονιές

Φέτος ο ΠΑΟΚ έκανε πάρα μα πάρα πολλές και μεγάλες αλλαγές. Οι σημαντικότερες αφορούν τη νέα δομή του αγωνιστικού, την αλλαγή προπονητή μετά από χρόνια, την παραχώρηση του Κωνσταντέλια, την σημαντική ενίσχυση στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου.

Ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό στην καριέρα του. Όλοι όμως που τον επέλεξαν είναι πεπεισμένοι ότι έχει όλα τα στοιχεία να ξεκινήσει στον ΠΑΟΚ! «Και ο Λουτσέσκου σε εμάς έμαθε καλά τον πρωταθλητισμό» λένε με ένα στόμα!

Ο ΠΑΟΚ δεν έχει Ευρώπη! «Κατάφερε» και την έχασε μέσα από πολλά λάθη που έγιναν (μαζί με ένα τερατώδες σφύριγμα) και τώρα οφείλει να διαχειριστεί την κατάσταση των λιγότερων αγώνων.

Η εικόνα της ομάδας μέχρι τον Αύγουστο ήταν πολύ μέτρια και εντελώς προβληματική στην αμυντική της λειτουργία, στο τελευταίο κομμάτι του Σεπτεμβρίου και αφού (σιγά-σιγά) μπήκαν οι τελευταίες καλές μεταγραφές, ο ΠΑΟΚ έγινε πιο συμπαγής και πιο… νικητής.

Ο Ιβάν Σαββίδης έχει ξεκινήσει τη δική του προσπάθεια με μικρές και μεγάλες κινήσεις για να συμμετέχει στην προσπάθεια. Πολύ σύντομα έρχεται και άλλη κίνηση! Όλα μα όλα με σκοπό την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο ΠΑΟΚ δεν παίζει μόνος του. Το πρωτάθλημα διεκδικούν και άλλες τρεις ομάδες.

Ο πολύ ακριβός και ποιοτικός Παναθηναϊκός που το θέλει πάρα πολύ αφού έχει να το κατακτήσει 16 χρόνια. Έκανε το καλύτερο ξεκίνημα!

Η ΑΕΚ που το κατέκτησε πέρσι και έχει την πιο ομαλή συνέχεια στην ομάδα της. Έχει όμως και Champions League.

Ο Ολυμπιακός που διαθέτει εξαιρετική νοοτροπία, αλλά προσπαθεί να κάνει μία εντελώς νέα ομάδα.

Το πρωτάθλημα παίζεται κυρίως εντός γηπέδων, σαφώς παίζεται και εκτός. Κι εκεί, παρασκηνιακά, ο καθένας προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του… (Μην το αρνηθεί κανείς…).

Μπορεί λοιπόν ο ΠΑΟΚ να το διεκδικήσει; Μπορεί να το κατακτήσει; Θυμίζω ότι προσωπικά και μέσα στο καλοκαίρι δεν το πίστευα. Τώρα, θέλω να δω αυτόν τον μήνα που έρχεται, να πάρω μερικές απαντήσεις και να τα… ξαναπούμε μετά το Νοέμβριο.

* Απορώ με όσους στον χώρο μας παίρνουν θέση σε μία διαπραγμάτευση ομάδας με παίκτη για το πόσα λεφτά και πότε πρέπει να τα πάρει ο ποδοσφαιριστής. Από που και ως που θα παίξουμε εμείς ρόλο σε ένα τέτοιο ζήτημα και θα πιέσουμε προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση; Δεν αναφέρομαι στη διαδικασία, αλλά στα νούμερα.

* Μετά το Βόλος-ΑΕΚ έλεγα ότι το πιο σημαντικό είναι η απόφαση του Λανουά για τον Πολυχρόνη. Ο διαιτητής τιμωρήθηκε και φυσικά ξέρει πολύ καλά το πώς και το γιατί.