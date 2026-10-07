Δικαίωση της ΑΕΚ η σιωπηρή τιμωρία Πολυχρόνη και (κυρίως) Τζήλου!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για το γεγονός ότι δεν ορίστηκαν σε επόμενο ματς οι δυο Έλληνες ρέφερι που ήταν στην αναμέτρηση του Δικέφαλου στον Βόλο...

Είχαμε φουλ κουβέντας μετά το τέλος της αναμέτρησης της ΑΕΚ στον Βόλο με αντίπαλο τη τοπική ομάδα και πρωταγωνιστικό ρόλο στη συζήτηση τη διαιτησία και τις αποφάσεις αυτής στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Να θυμίσω σε τούτο το σημείο πως Πολυχρόνης ήταν στον αγωνιστικό χώρο ο ρέφερι του ματς και Τζήλος στο VAR και τα πήγαν άθλια η αλήθεια είναι με αποτέλεσμα να προκύψουν αναλύσεις επί αναλύσεων και προφανώς αρκετοί επιχείρησαν να διαμορφώσουν μια άλλη πραγματικότητα από εκείνη που είδαν όλοι. Ευτυχώς βέβαια συμβαίνει στη ζωή να επαναλαμβάνεται και δη στο ποδόσφαιρο αλλά και στα γεγονότα αυτής, κάτι που είχαμε τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε με αφορμή μια φάση για την οποία χρειάστηκε να γελοιοποιηθεί ένα ολόκληρο σύστημα, το οποίο λειτούργησε με στόχο και σκοπό σε βάρος της Ένωσης! Ήταν απίστευτο το πόσο γρήγορα στήθηκε η επικοινωνιακή πολεμική απέναντι στην ομάδα του Νίκολιτς από όλους με ξεκάθαρο στόχο...

Κουβέντα επαναλαμβάνω η οποία, αν έχουν τον Θεό τους, αφορούσε ένα ματς γύρω από το οποίο επιχείρησαν να στήσουν (και το έκαναν) προπαγάνδα σε βάρος της ΑΕΚ για το πέναλτι που κέρδισε ο Λούκα Γιόβιτς, με σκοπό να παρουσιαστεί και ποτιστεί το μυαλό όλων σε ΚΕΔ και σε κοινή γνώμη ότι ευνοήθηκε η Ένωση, αλλά κούνια που τους κούναγε. Αν εξαιρέσουμε εκείνους που πρέπει και πείθονται γιατί τόσο μπορούν να φτάσουν να σκεφτούν και να αξιοποιήσουν το μυαλό τους, στο συγκεκριμένο ματς προηγήθηκαν και αποφάσεις σε βάρος των κιτρινόμαυρων! Υπενθυμίζω ότι πρόκειται για αγώνα στη διάρκεια του οποίου στέρησαν καταφανέστατο πέναλτι στο 48' σε χερούκλα του Μεντίλ, παράβαση που έπρεπε να αποφέρει και την αποβολή του αντιπάλου, μιας και είχε αντικρίσει κίτρινη κάρτα στο 27' και ο κανονισμός σε παράβαση για πέναλτι με χέρι είναι ξεκάθαρος: τιμωρείται και με κίτρινη ο ποδοσφαιριστής που το έκανε...

Επίσης να υπενθυμίσω ότι υπάρχει ξεκάθαρο οφσάιντ, του Κάργα, στο γκολ ισοφάρισης που βρήκαν οι γηπεδούχοι και όμως δεν εξετάστηκε καν η φάση, ή και να έγινε δεν το είδαμε, δεν το μάθαμε και δεν προκύπτει να το επιχείρησαν διότι δεν μας το έδειξαν καν, όπως συμβαίνει όταν τσεκάρεται μια φάση: για παράδειγμα όπως ακριβώς το έκαναν στη φάση του δεύτερου γκολ του Γιόβιτς που έδειξαν κανονικά ότι δεν ήταν εκτεθειμένος ο Σέρβος διεθνής φορ της ΑΕΚ στη κεφαλιά γκολ που σημείωσε και πήρε το διπλό η ομάδα του Νίκολιτς. Διαφορετικά θα έκανε γκέλα η πρωταθλήτρια κάτι το οποίο επιθυμούσαν και στο οποίο ήλπιζαν ότι θα συμβεί οι ανταγωνιστές αν κρίνουμε από τη μανία που οργάνωσαν την προπαγάνδα τους σε βάρος του Δικέφαλου... Εδώ είμαστε για να τα θυμόμαστε όλα και υποχρέωσή μας είναι να τα αναδεικνύουμε, να μην επιτρέπουμε να περνάει η σκόπιμη και με στόχευση, επίθεσή τους επειδή έχουν δύναμη στα ΜΜΕ...

Συνιστά λοιπόν δικαίωση της ΑΕΚ αυτή η σιωπηρή τιμωρία Πολυχρόνη και (κυρίως) Τζήλου από την ΚΕΔ μιας και σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προκύπτει και αφορά τη συγκεκριμένη απόφαση για τους συγκεκριμένους δυο διαιτητές είναι γιατί έκρινε ο Λανουά και συμφώνησε ο Βαλερι ότι υπήρχαν πολλά λάθη τα οποία στη συντριπτική πλειοψηφία τους ξανά σε βάρος της Ένωσης! Όπως για παράδειγμα το πέναλτι στην παράβαση με το χέρι, στη μη αποβολή νωρίτερα του Μεντίλ, για χτύπημα αντιπάλου σε αντιαθλητικό μαρκάρισμα, στη μη υπόδειξη οφσάιντ, ίσως και μη τσεκάρισμα στη φάση, του γκολ της ισοφάρισης του Βόλου και σε μια ακόμη περίπτωση. Παράλληλα φέρεται να υπήρξε διαφωνία για τη φάση του πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε η ΑΕΚ, αλλά χάρη στο οποίο βάση εξέλιξης αγώνα (μιας και ισοφαρίστηκε η Ένωση) δεν κέρδισε, με τον Βαλέρι να θεωρεί πως δεν υπήρξε παράβαση στον Γιόβιτς και τον Γάλλο αρχιδιαιτητή να διατηρήσει τις επιφυλάξεις του βάση κανονισμού, δίχως όμως να το θεωρεί και δεδομένα πέναλτι!

Σημαντικό και επιτέλους ας ελπίσουμε ότι θα λιώσει και η καραμέλα γιατί γνωστή τακτική σε κατάσταση και ομάδα, όπως είναι η ΑΕΚ, με ιδιοκτησία δίχως ΚΑΜΙΑ εμπλοκή στο οποιοδήποτε παρασκήνιο. Για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας και τρελαθούμε τελείως...