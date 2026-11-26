Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Αλμέιδα για τον Πινέδα σε συνέντευξη Τύπου, αναγνωρίζοντας το πόσο σημαντικό είναι ένα πολυεργαλείο για μια ομάδα.

«Λευκή» ισοπαλία για την Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα και την Κλαμπ Αμέρικα, στον πρώτο ημιτελικό του Apertura 2026 (σ.σ το το πρώτο από τα δύο ετήσια πρωταθλήματα). Με τον Αργεντινό κούτς να αποθεώνει τον άλλοτε παίκτη της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα.

Συγκεκριμένα ο 30χρονος χαφ ξεκίνησε στη φυσική του θέση αλλά όταν ο Τσάβες αποβλήθηκε και ο πρώην παίκτης της Ένωση κάλυψε το δεξί άκρο της άμυνας, θέση έξαλλου που γνωρίζει από την κοινή θητεία με τον Αλμέιδα στην ΑΕΚ.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης μόνο καλά λόγια ακούστηκαν για τον Πινέδα αλλά και τον «Πελάδο» από ΜΜΕ της χώρας: «Ορμπελίν Πινέδα, βγάζω το καπέλο για την εμφάνισή σου ως πλάγιος μπακ», «Ο Ματίας Αλμέιδα μάς παρέδωσε μαθήματα για το πώς πρέπει να παίζεις με δέκα παίκτες».

Φυσικά ο Πινέδα γνώρισε την αποθέωση και από τον τεχνικό της Μόντερέει, ο οποίος στη συνέντευξη Τύπου μίλησε για τις ικανότητές του: «Οι ποδοσφαιριστές ενεργούν μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου και παίρνουν αποφάσεις. Κανείς δεν θέλει να αποβληθεί ή να κάνει λάθη. Εσένα, ως προπονητή, αυτό σε αναγκάζει να σκεφτείς μέσα σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα για να βρεις λύσεις. Έχω πολυθεσίτες ποδοσφαιριστές, όπως ο Ορμπελίν Πινέδα, τον οποίο μπορώ να χρησιμοποιήσω ως σέντερ φορ, αριστερό μπακ, αριστερό χαφ, αμυντικό χαφ, κεντρικό αμυντικό ή δεξί μπακ. Έχω πάντα στη διάθεσή μου εργαλεία στα οποία μπορώ να βασιστώ».

