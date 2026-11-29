Η κακοκαιρία «Άργος» έχει δημιουργήσει ανησυχία για τη διεξαγωγή αρκετών αθλητικών αναμετρήσεων την Κυριακή (29/11), με το παιχνίδι του Ατρομήτου απέναντι στον Παναθηναϊκό να βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά.

Ωστόσο, με βάση τα έως τώρα δεδομένα, δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στο γήπεδο του Περιστερίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η χειμερινή σπορά στο γήπεδο έχει πραγματοποιηθεί εδώ και περίπου ενάμιση μήνα, με αποτέλεσμα ο αγωνιστικός χώρος να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξαιρετική κατάσταση.

Αυτό που παραμένει άγνωστο είναι η ένταση και η ποσότητα της βροχής που θα πέσει στην περιοχή του Περιστερίου μέχρι τη σέντρα. Άλλωστε, πρόκειται για έναν παράγοντα που δεν μπορεί να προβλεφθεί με απόλυτη ακρίβεια και αφορά όλα τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν αγώνες υπό τις συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες.

Σε κάθε περίπτωση, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το ενδεχόμενο αναβολής της αναμέτρησης δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, καθώς ο αγωνιστικός χώρος βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και δεν παρουσιάζει αυτή τη στιγμή κάποιο πρόβλημα.