Ο Δημήτρης Τομαράς εξηγεί στο blog του στο Gazzetta τους λόγους που το ντέρμπι με Παναθηναϊκό είναι τόσο σημαντικό αγωνιστικά και στέκεται και στη μεγάλη επένδυση του νέου Καραϊσκάκη.

Στις 15 Οκτωβρίου ο Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί στη Μασσαλία απέναντι στη Μαρσέιγ ωστόσο αυτό το παιχνίδι του Europa θα πρέπει να περιμένει. Την προσεχή Κυριακή ο Ολυμπιακός έχει μπροστά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό σε έναν αγώνα που έχει τον... τίτλο του must win για τους Πειραιώτες για συγκεκριμένες αιτίες και όχι μόνο για το πρεστίζ και τον αντίπαλο.

Πρώτον το βαθμολογικό σκέλος. Ο Ολυμπιακός είναι στο -5 από τον πρώτο Παναθηναϊκό και η όποια νέα ενδεχόμενη απώλεια βαθμών θα τον αφήσει και άλλο πίσω.

Δεύτερο το σκέλος της απόκτησης έξτρα αυτοπεποίθησης. Μία νίκη σε ένα ντέρμπι έχει πάντα ξεχωριστή σημασία και αξία και δύναται να διαφοροποιήσει αισθητά και την ψυχολογία ενός συνόλου και φυσικά να φτιάξει και το κέφι του φίλαθλου κόσμου του.

Και τρίτον το κομμάτι του προγράμματος. Ο Ολυμπιακός ως το τέλος του μήνα μετά θα έχει κατά σειρά ως αντιπάλους στο Πρωτάθλημα τον Παναιτωλικό εκτός, την Καλαμάτα εντός και την Κηφισιά εκτός. Άρα με ενδεχόμενη νίκη θα έχει τη δυνατότητα να επανακάμψει ως προς τη συνέχεια αλλά και να διεκδικήσει με αξιώσεις την επιστροφή του στην κορυφή.

Ο Αλγκουαθίλ έχει αποφασίσει, απλά θέλει να δει και το status των διεθνών

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι σαφές και προφανές ότι έχει ήδη μελετήσει τον Παναθηναϊκό μαζί με τους συνεργάτες του. Όπως επίσης έχει προκύψει ότι έχει ήδη στο μυαλό του αποφασίσει για τα της 11άδας αλλά θέλει να δει και την κατάσταση των διεθνών.

Πχ ο Φρόιλερ εάν είναι στο 100% μετά τα ματς του με την Ελβετία αυτό το διάστημα θα είναι ένα αγωνιστικό κέρδος για τον Αλγκουαθίλ - αλλά και τους Ερυθρόλευκους - καθώς ο Βάσκος τεχνικός θα τον υπολογίζει για βασικό. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις παικτών που έχουν προβάδισμα για βασικοί όπως πχ ο Σάλιακας, ο Έσε, ο Ζέλσον και ο Μάριους αλλά θα πρέπει να αναμένουμε το εάν θα υπάρξουν δοκιμές στον Ρέντη εντός των επόμενων ημερών.

Το ζητούμενο βέβαια δεν αλλάζει για τον Ολυμπιακό. Η ήττα από τον ΟΦΗ τον υποχρεώνει να ψάξει βαθμούς παντού πλέον. Σε κάθε αγώνα. Και ο πρώτος αυτός χρονικά αγώνας θα είναι ντέρμπι, αυτό με τον Παναθηναϊκό ενώ θυμίζουμε ότι ντέρμπι θα έχει και στις αρχές Νοεμβρίου - και αυτό εντός - με τον ΠΑΟΚ απέναντί του.

Ο δρόμος που άνοιξε για την μεγάλη επένδυση Μαρινάκη

Τα πολύ καλά νέα της ημέρας βέβαια έχουν να κάνουν με το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη. Και αυτό διότι μετά την συνάντηση των Κυριάκου Μητσοτάκη και Βαγγέλη Μαρινάκη σε μία ευρεία σύσκεψη στο Μαξίμου άνοιξε ο δρόμος για το γήπεδο. Μιλάμε για μία πολύ μεγάλη επένδυση από μεριάς Μαρινάκη. Μία επένδυση με ιδιωτικούς πόρους.

Ως γνωστόν το νέο φαληρικό γήπεδο θα έχει πάνω από 50.000 θέσεις. Το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προυπολογισμό και τον Έλληνα φορολογούμενο αφού τα 250 εκατομμύρια ευρώ (μίνιμουμ) που θα απαιτηθούν για την περάτωση του έργου θα προέλθουν εξ ολοκλήρου από πόρους της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Και βέβαια θα είναι ένα τεράστιο έργο και το πιο μεγάλο σε χωρητικότητα γήπεδο στην Ελλάδα.