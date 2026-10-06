Ο Πορτογάλος δείχνει στα τελευταία παιχνίδια ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, σε καλύτερη από τους υπόλοιπους εξτρέμ και θα αποτελέσει τεράστια έκπληξη αν δεν παίξει βασικός στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

Όλα δείχνουν ότι ο Ζέλσον Μαρτίνς έχει αυτή τη στιγμή το προβάδισμα για να πάρει φανέλα βασικού στο ντέρμπι της Κυριακής (11/10) με τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι κάτι που έχει αποφασιστεί οριστικά από τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ούτε πρόκειται να βιαστεί ο Ισπανός προπονητής να κλειδώσει από τώρα την ενδεκάδα. Είναι όμως μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μέσα από την εικόνα του Πορτογάλου στα τελευταία παιχνίδια και δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητη.

Ο Ζέλσον μοιάζει αυτή τη στιγμή να είναι ο εξτρέμ του Ολυμπιακού που βρίσκεται στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση. Και αυτό δεν προκύπτει από μία καλή εμφάνιση. Υπάρχει συνέχεια. Με τον ΟΦΗ μπήκε στα τελευταία λεπτά και προσπάθησε να αλλάξει μόνος του την κατάσταση, με τις κινήσεις και την επιθετικότητά του. Δεν του έφτασε ο χρόνος, αλλά έδειξε ότι είχε διάθεση να πάρει πρωτοβουλίες.

Με τη Γιαγκελόνια ήρθε το επόμενο βήμα. Ξεκίνησε βασικός και ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν για τον Ολυμπιακό. Είχε την απαιτούμενη... τρέλα, πήγε στο ένας εναντίον ενός, δημιούργησε ρήγματα και έδωσε στην ομάδα αυτό που χρειάζεται από έναν εξτρέμ: να προκαλεί προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα χωρίς να περιμένει τα πάντα από την οργανωμένη ανάπτυξη.

Και μετά ήρθε ο Λεβαδειακός. Μπήκε στο τελευταίο μισάωρο και ξαναέκανε αισθητή την παρουσία του. Αυτό είναι ίσως και το πιο σημαντικό στοιχείο. Ο Ζέλσον δεν χρειάζεται πλέον μεγάλο χρονικό διάστημα για να μπει στο παιχνίδι. Μπορεί να έρθει από τον πάγκο και να αλλάξει τον ρυθμό, να επιτεθεί στον αντίπαλο μπακ, να δημιουργήσει ανισορροπία.

Ακριβώς γι' αυτό το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό μοιάζει να του ταιριάζει. Ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί παίκτες που μπορούν να πάρουν την μπάλα και να δημιουργήσουν κάτι από το τίποτα. Σε ένα παιχνίδι όπου οι χώροι ενδέχεται να είναι περιορισμένοι και οι προσωπικές μονομαχίες να έχουν τεράστια σημασία, ένας εξτρέμ με την ικανότητα του Ζέλσον στο ένας εναντίον ενός μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος.

Και εδώ βρίσκεται ίσως το ενδιαφέρον της υπόθεσης. Ο Αλγκουαθίλ δεν καλείται να αποφασίσει απλώς ποιος είναι ο καλύτερος εξτρέμ. Καλείται να επιλέξει ποιος μπορεί να του δώσει περισσότερα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Άλλο η συνολική ποιότητα ενός ποδοσφαιριστή και άλλο η αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή.

Στον Ρέντη, πάντως, δεν υπάρχει ακόμη οριστική απόφαση. Και είναι λογικό. Ο προπονητής θέλει να δει τους παίκτες του στις προπονήσεις, να αξιολογήσει την κατάσταση όσων επιστρέφουν από τις Εθνικές και να διαπιστώσει ποιοι είναι πραγματικά έτοιμοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός ντέρμπι.

Υπάρχει επίσης κάτι ακόμη: ο Ζέλσον έχει περάσει ένα διάστημα στο οποίο χρειάστηκε να βρει ξανά ρυθμό. Τώρα δείχνει να τον βρίσκει. Και όταν ένας παίκτης αυτού του τύπου αρχίζει να αποκτά αυτοπεποίθηση, είναι δύσκολο να τον αφήσεις εκτός ενδεκάδας.

Το ξαναλέμε: Δεν σημαίνει ότι ο Αλγκουαθίλ έχει ήδη πάρει την απόφασή του. Ο Ζέλσον όμως έχει κάνει σχεδόν ό,τι μπορούσε για να του βάλει δύσκολα. Με τον ΟΦΗ έδειξε ότι μπορεί να αλλάξει ένα παιχνίδι από τον πάγκο. Με τη Γιαγκελόνια έδειξε ότι μπορεί να είναι καθοριστικός όταν ξεκινά. Με τον Λεβαδειακό επιβεβαίωσε ότι η επιρροή του δεν εξαρτάται από το πόσα λεπτά θα αγωνιστεί.

Και τώρα έρχεται το Καραϊσκάκη, το ντέρμπι και ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί προσωπικότητα. Ο Ζέλσον έχει αυτή τη στιγμή το μομέντουμ. Ο Αλγκουαθίλ έχει την απόφαση.

Και μέχρι την Κυριακή (11/10), έχουμε ακόμη αρκετές ημέρες για να δούμε αν αυτό το προβάδισμα θα μετατραπεί τελικά σε θέση βασικού.