Η Βάσκο Ντα Γκάμα παρακολουθεί την εξέλιξη των δανεικών της και η περίπτωση του Γκαρέ ανοίγει ξανά, με τον Άρη να μπαίνει στο κρίσιμο δίμηνο της τελικής αξιολόγησής του.

Η περίπτωση του Μπένχαμιν Γκαρέ επιστρέφει στο προσκήνιο στη Βραζιλία, την ώρα που στον Άρη αρχίζει ουσιαστικά η περίοδος κατά την οποία θα κριθεί το μέλλον του Αργεντινού μεσοεπιθετικού στη Θεσσαλονίκη.

Η ιστοσελίδα «Lance» ασχολείται με τους ποδοσφαιριστές της Βάσκο Ντα Γκάμα που αγωνίζονται ως δανεικοί και οι υποθέσεις τους θα πρέπει να αξιολογηθούν στο τέλος της χρονιάς. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο 26χρονος παίκτης του Άρη, μαζί με τους Χουάν Σφόρτσα και Λίνκον.

Για τον Γκαρέ, το δημοσίευμα σημειώνει ότι μετά τη σεζόν του 2025 στη Βάσκο, όπου δεν κατάφερε να αποκτήσει σταθερό ρόλο, βρήκε περισσότερο χρόνο και μεγαλύτερη αγωνιστική συμμετοχή στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, από την παρουσία του στον Άρη έχει καταγράψει 20 συμμετοχές, με τρία γκολ και μία ασίστ, έχοντας καθιερωθεί ως μία από τις επιλογές της ομάδας στη μεσοεπιθετική γραμμή.

Το ουσιαστικό κομμάτι, ωστόσο, αφορά το τι ακολουθεί. Ο δανεισμός του ολοκληρώνεται στο τέλος του 2026 και ο Άρης διατηρεί οψιόν αγοράς, ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ληφθεί οριστική απόφαση για την ενεργοποίησή της.

Κάπως έτσι, το επόμενο δίμηνο αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον Γκαρέ. Η εικόνα του μέχρι το τέλος της χρονιάς, η σταθερότητά του, αλλά κυρίως η επιρροή που θα καταφέρει να έχει στο επιθετικό παιχνίδι του Άρη, θα βαρύνουν σημαντικά στην τελική αξιολόγηση και την απόφαση που θα λάβουν οι «κιτρινόμαυροι».

Ο Αργεντινός έχει ήδη δείξει σε προηγούμενα διαστήματα ότι μπορεί να δώσει ταχύτητα, προσωπική ενέργεια και απειλή από τα άκρα. Αυτό που αναζητά πλέον ο Άρης είναι μεγαλύτερη συνέπεια και πιο σταθερή παραγωγή στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, ώστε η συζήτηση για την παραμονή του να αποκτήσει πιο ξεκάθαρη βάση.