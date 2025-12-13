Ατρόμητος: Επιστροφή Φαν Βέερτ κόντρα στον ΠΑΟΚ
Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εντός έδρας ματς με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στο Περιστέρι.
Ο Φαν Βέερτ ξεπέρασε το μικροπρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε και επιστρέφει, ενώ και ο Μίχορλ που εξέτισε, είναι ξανά διαθέσιμος. Μοναδική απουσία για τον Ατρόμητου είναι ο τιμωρημένος Τσακμάκης.
Η αποστολή: Αθανασίου, Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Κίνι, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Ματουσαμί, Τσιγγάρας, Παλμεζάνο, Αϊτόρ, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Μπάτος, Τζοβάρας, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ.
