Ο Φαν Βέερτ επανέρχεται στην αποστολή του Ατρόμητου για το ματς με τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι.

Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εντός έδρας ματς με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στο Περιστέρι.

Ο Φαν Βέερτ ξεπέρασε το μικροπρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε και επιστρέφει, ενώ και ο Μίχορλ που εξέτισε, είναι ξανά διαθέσιμος. Μοναδική απουσία για τον Ατρόμητου είναι ο τιμωρημένος Τσακμάκης.

Η αποστολή: Αθανασίου, Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Κίνι, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Ματουσαμί, Τσιγγάρας, Παλμεζάνο, Αϊτόρ, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Μπάτος, Τζοβάρας, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ.