Ολυμπιακός: Η Εθνική Κολομβίας είναι ο Πουέρτα κι άλλοι δέκα!

Ο Κ. Νικολακόπουλος αναφέρεται στο blog του στο Gazzetta στους ύμνους για τον Πουέρτα και την εμφάνιση του στην Εθνική Κολομβίας

Μπορεί η Κολομβία να έχασε 0-1 από την Παραγουάη στο φιλικό που έγινε τα ξημερώματα, αλλά ο Γκουστάβο Πουέρτα έβγαλε μάτια με την απόδοση του.

Ο άσος του Ολυμπιακού έπαιξε 83 λεπτά και εντυπωσίασε όλο τον Τύπο και τον κόσμο στην Κολομβία, δίνοντας κατά κάποιο τρόπο συνέχεια στη συγκλονιστική παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Χαρακτηριστικά είναι ορισμένα σχόλια για τον 23χρονο κεντρικό μέσο.

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Το Futbol Grafico σχολίασε: «Η μεγαλύτερη ελπίδα σε αυτή τη νέα διαδικασία είναι αναμφίβολα ο Πουέρτα. Είναι ο μόνος που είναι πρόθυμος να αναλάβει το ρίσκο να δείξει κάτι διαφορετικό».

Το Goles en Directo έγραψε: «Ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα· διακρίνεται για την εξαιρετική ικανότητά του στο μοίρασμα της μπάλας και την αδιαμφισβήτητη τεχνική του κατάρτιση. Το «κλειδί» για τη συνέχεια είναι η συνεργασία του με τον Τζον Αρίας στο πάσινγκ γκέϊμ».

Ο ρεπόρτερ Thomas Βlanco σχολίασε: «Είναι ένας πολύ σοβαρός ποδοσφαιριστής. Αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του αγώνα και, μαζί με τον Τζον Αρίας, αποτελεί τη μεγαλύτερη εγγύηση που διαθέτει αυτή τη στιγμή η εθνική ομάδα. Κάποια μέρα —σε πολύ, πολύ, πολύ μακρινό μέλλον— ο Γιασέρ θα κάνει επιτέλους το «κλικ» και θα βρει τον δρόμο του, αλλά στο μεταξύ, η πορεία προς τα εμπρός βασίζεται στη συνεργασία αυτών των δύο και στην ικανότητά τους να καθοδηγούν το παιχνίδι».

Ένας άλλος ρεπόρτερ, ο Nicolas Cadena, έγραψε: «Είναι ένας από τους λίγους που επέπλευσαν. Αποτελεί το σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη του παιχνιδιού από την άμυνα, αλλά χρειάζεται έναν πραγματικό παρτενέρ στη μεσαία γραμμή».

Εξίσου αποθεωτικά και τα σχόλια στα social media, του στιλ, «η Εθνική Κολομβίας είναι ο Πουέρτα κι άλλοι δέκα»! Αλλά και «καρφιά» του τύπου, «πώς ένας τέτοιος παίκτης αποφάσισε να πάει να παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα».

Τέλος πάντων, η ουσία είναι ο Πουέρτα να συνεχίσει σε καλή κατάσταση και να τον δούμε να κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό, Ήδη, από το τελευταίο παιχνίδι, στη Λιβαδειά, άρχισε να γίνεται σημαντικός για την ομάδα.

Άσχετο: Τελικά τα τριήμερα ρεπό του Μεντιλίμπαρ στις διακοπές του πρωταθλήματος έγιναν…εθιμικό δίκαιο στον Ολυμπιακό! Και το ακολουθεί πιστά κι ο Ιμανόλ. Συνολικά, στις 21 ημέρες της διακοπής, οι εφτά ήταν ρεπό για τους «ερυθρόλευκους».

Η φωτογραφία της ημέρας:

Έπαιξε επιτέλους κι ο Πέντερσεν στην Εθνική Νορβηγίας, στην ήττα της 1-2 στην Ουαλία, με το μειονέκτημα ότι οι Βίκινγκ έμειναν με 10 παίκτες σε όλο το β΄ ημίχρονο, λόγω αποβολής. Ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού μπήκε αλλαγή μόλις στο 17ο λεπτό, λόγω τραυματισμού του βασικού Ριέρσον (της Ντόρτμουντ). Κι αν κρίνουμε από τα σχόλια του νορβηγικού τύπου πρέπει να έκανε μία μέτρια εμφάνιση.

Όπως γράφουν, στο πρώτο γκολ της Ουαλίας δεν έκανε και την καλύτερη άμυνα, ενώ σε μία καλή επίθεση του δεν είχε αυτοπεποίθηση να σουτάρει από αρκετά καλή θέση κι επέλεξε να βγάλει ασίστ στον Χάαλαντ, που όμως δεν ήταν καλή. Και μόνο που έπαιξε, πάντως, μετά από δύο παιχνίδια που ήταν απλά στον πάγκο, καλό ήταν, αφού του λείπει χρόνος παιχνιδιού.

Και για το τέλος ένα ιμότζι