Ο Μάριους Μουαντιλμαντζί έχει τον πρώτο λόγο για να βρεθεί στην κορυφή της επίθεσης του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό. Γιατί είναι πιο μπροστά από Γιάρεμτσουκ και Γκονζάλες.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ βρέθηκε στο επίκεντρο αρκετής κριτικής το προηγούμενο διάστημα, κυρίως για την εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης της Ουκρανίας με τη Γεωργία στην Τιφλίδα. Ο Ουκρανός φορ δεν κατάφερε να έχει την επιρροή που θα ήθελε η ομάδα του, με αποτέλεσμα να δεχθεί αρκετά βέλη από τον Τύπο της χώρας του. Ωστόσο, στον Ολυμπιακό γνωρίζουν ότι η αξιολόγηση ενός επιθετικού δεν μπορεί να γίνεται μέσα από ένα μόνο παιχνίδι ή ένα συγκεκριμένο 45λεπτο.

Ο Γιάρεμτσουκ έχει μπροστά του ένα σημαντικό διάστημα για να αφήσει πίσω του όσα γράφτηκαν και να επιστρέψει στον Ολυμπιακό με καθαρό μυαλό. Το ντέρμπι που ακολουθεί, άλλωστε, απαιτεί διαφορετική προσέγγιση και πιθανότατα θα χρειαστεί κάθε διαθέσιμη λύση στην επίθεση. Η παρουσία του στην αποστολή και ο ρόλος που θα του δώσει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα εξαρτηθούν και από την κατάσταση στην οποία θα επιστρέψει από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα.

Την ίδια στιγμή, διαφορετικά είναι τα δεδομένα για τον Αρμάντο Γκονζάλες. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού θα χρειαστεί να διανύσει τον μακρύ δρόμο της επιστροφής από το Μεξικό και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αναμένεται να βρίσκεται στην Ελλάδα μόλις δύο ή τρεις ημέρες πριν από το ντέρμπι. Αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα ερωτηματικό. Όχι τόσο για τη δεδομένη ποιότητά του, όσο για το πόσο έτοιμος θα είναι να μπει άμεσα σε ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων.

Το ταξίδι, η αλλαγή ώρας, η επιβάρυνση από τις διεθνείς υποχρεώσεις και ο περιορισμένος χρόνος που θα έχει για να δουλέψει με την υπόλοιπη ομάδα είναι παράγοντες που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Ο Αλγκουαθίλ θα κληθεί να σταθμίσει όλα τα δεδομένα πριν πάρει τις τελικές αποφάσεις του για την ενδεκάδα.

Και κάπου εδώ μπαίνει δυνατά στην εξίσωση ο Μάριους Μουαντιλμαντζί. Ο επιθετικός που αποκτήθηκε για να δώσει επιπλέον λύσεις στη γραμμή κρούσης ελέω του τραυμτισμού του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, έχει μπροστά του μια σημαντική ευκαιρία. Με τον Γιάρεμτσουκ να επιστρέφει από την Εθνική του, τον Γκονζάλες να φτάνει στην Αθήνα σε πολύ κοντινή απόσταση από το ντέρμπι και τον ανταγωνισμό για τις θέσεις της επίθεσης να είναι έντονο, ο Μουαντιλμαντζί συγκεντρώνει σοβαρές πιθανότητες να βρεθεί στο αρχικό σχήμα.

Το σημαντικό στην περίπτωσή του είναι ότι μπορεί να δουλέψει κανονικά στην προετοιμασία του Ολυμπιακού και να αφομοιώσει τις οδηγίες του προπονητή. Σε ένα παιχνίδι όπου οι λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά, η αγωνιστική ετοιμότητα αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα.

Ο Μουαντιλμαντζί δεν χρειάζεται, φυσικά, να αποδείξει τα πάντα σε ένα ντέρμπι. Χρειάζεται όμως να δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα, να κρατήσει την μπάλα, να δώσει μάχες με τους αντίπαλους στόπερ και κυρίως να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα του παρουσιαστούν. Γενικώς η εικόνα του στη Λιβαδειά συνοδεύτηκε με αρκετά θετικά σχόλια.

Για τον Αλγκουαθίλ, λοιπόν, το παζλ της επίθεσης έχει αρκετές παραμέτρους. Ο Γιάρεμτσουκ θέλει να απαντήσει μέσα στο γήπεδο στην κριτική που δέχθηκε, ο Γκονζάλες θα προσπαθήσει να προλάβει το ντέρμπι παρά το απαιτητικό ταξίδι από το Μεξικό και ο Μουαντιλμαντζί βλέπει μπροστά του μια ευκαιρία που μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν ήταν δεδομένο ότι θα παρουσιαζόταν.

Με τα σημερινά δεδομένα, όλα δείχνουν ότι ο τελευταίος έχει σημαντικές πιθανότητες να πάρει φανέλα βασικού. Η τελική απόφαση, βέβαια, θα παρθεί όσο πλησιάζει η ώρα της σέντρας, αφού στον Ολυμπιακό δεν θέλουν να ρισκάρουν ούτε με την κατάσταση των διεθνών ούτε με την αγωνιστική ετοιμότητα των παικτών που επιστρέφουν από μακρινά ταξίδια. Το ντέρμπι είναι πολύ σημαντικό για να υπάρξουν βιαστικές αποφάσεις.