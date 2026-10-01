Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ δεν γοήτευσε με την Εθνική Ουκρανίας στην Τιφλίδα, αλλά έχει αρκετά ελαφρυντικά και στον Ολυμπιακό θα πρέπει να... χαμογελούν!

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ δέχτηκε κριτική από τα ουκρανικά ΜΜΕ με αφορμή την 45λεπτη παρουσία του στο ματς της Εθνικής του με τη Γεωργία στην Τιφλίδα (0-0). Ο επιθετικός του Ολυμπιακού πέρασε στο παιχνίδι με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, αντικαθιστώντας τον Πονομάρενκο, όμως δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα σε ένα παιχνίδι στο οποίο συνολικά η Ουκρανία δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να δημιουργήσει.

Τα ουκρανικά ΜΜΕ, ωστόσο, ήταν αρκετά αυστηρά μαζί του. Το «Sport.ua» για παράδειγμα, του έδωσε βαθμολογία 6,0, τη χαμηλότερη μαζί με τον Πονομάρενκο. Το δε «SofaScore» επίσης τον αξιολόγησε με 6,0 και λίγο - πολύ τον τοποθέτησε στη λίστα με τους παίκτες που δεν διακρίθηκαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Είναι, όμως, πραγματικά απαραίτητο να αντιμετωπίζεται τόσο αυστηρά η συγκεκριμένη εμφάνιση; Μάλλον χρειάζεται να μπει στην εξίσωση και μία σημαντική παράμετρος. Ο Γιάρεμτσουκ δεν πήγε στην Τιφλίδα έχοντας πίσω του έναν κανονικό αγωνιστικό ρυθμό και μία πλήρη προετοιμασία χωρίς προβλήματα.

Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε μείνει εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με την Ουγγαρία εξαιτίας προβλήματος στο γόνατο. Σύμφωνα με ουκρανικά δημοσιεύματα, είχε αισθανθεί πόνο στην περιοχή του γονάτου πριν από το παιχνίδι και το τεχνικό επιτελείο αποφάσισε να μην ρισκάρει τη συμμετοχή του.

Αυτό σημαίνει ότι ο Γιάρεμτσουκ επέστρεψε στην Εθνική ουσιαστικά μετά από μία μικρή διακοπή που προέκυψε λόγω του προβλήματος. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στον Ολυμπιακό βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία να βρει τα πατήματά του. Ο Ουκρανός φορ ενεργοποιήθηκε ξανά στον Πειραιά και έχει ανάγκη από παιχνίδια, λεπτά συμμετοχής και συνεχόμενες παρουσίες, ώστε να ξαναβρεί τον ρυθμό και την αυτοπεποίθησή του.

Τα νούμερα των τελευταίων αγώνων του δείχνουν ακριβώς αυτή τη διαδικασία. Ο Γιάρεμτσουκ έχει αρχίσει σταδιακά να παίρνει χρόνο στον Ολυμπιακό, με αποκορύφωμα το γκολ του απέναντι στη Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα του Europa League, όπου είχε θετική παρουσία και αξιολογήθηκε με 7,5 από το Flashscore.

Γι' αυτό και μία μέτρια εμφάνιση με την Εθνική δεν μπορεί από μόνη της να αποτελεί ασφαλές συμπέρασμα για την κατάσταση ενός ποδοσφαιριστή που ακόμη χτίζει τον αγωνιστικό του ρυθμό. Ειδικά όταν μιλάμε για έναν επιθετικό ο οποίος μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο ενός παιχνιδιού όπου η Ουκρανία συνολικά δεν μπόρεσε να βρει λύσεις απέναντι στη Γεωργία. Συν όλα όσα αναφέραμε παραπάνω.

Φυσικά, η κριτική είναι μέρος του ποδοσφαίρου και ο Γιάρεμτσουκ γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα ότι από έναν τέτοιο επιθετικό υπάρχουν απαιτήσεις. Άλλωστε, ο ίδιος θα θέλει να βρίσκεται μέσα στις φάσεις, να σκοράρει και να βοηθά την ομάδα του περισσότερο. Όμως άλλο η επισήμανση μιας μέτριας εμφάνισης και άλλο η συνολική αξιολόγηση ενός παίκτη που μόλις επέστρεψε από πρόβλημα στο γόνατο και προσπαθεί να ξαναβρεί σταδιακά τον ρυθμό του.

Ο Γιάρεμτσουκ δεν χρειάζεται ούτε υπερβολική αποθέωση ούτε ισοπεδωτική κριτική. Χρειάζεται χρόνο και παιχνίδια. Και αυτό ακριβώς φαίνεται να κάνει αυτή την περίοδο. Να χτίζει ξανά τις αντοχές του, να αποκτά αγωνιστικά λεπτά και να βρίσκει σταδιακά τον παλιό του εαυτό.

Για τον Ολυμπιακό, άλλωστε, αυτό είναι το σημαντικότερο. Ο Γιάρεμτσουκ ενεργοποιήθηκε μετά τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με την προσδοκία να αποτελέσει μία σημαντική λύση στην επίθεση και ήδη έχει δείξει ότι μπορεί να αφήσει το αποτύπωμά του. Το γκολ με τη Γιαγκελόνια ήταν ένα πρώτο δείγμα. Η συνέχεια θα κριθεί μέσα από τα παιχνίδια και όχι από μία βαθμολογία 6,0 μετά από 45 λεπτά στην Τιφλίδα.

Η εικόνα του στην Ουκρανία ήταν μέτρια και αυτό δεν χρειάζεται να κρυφτεί. Αλλά η συγκεκριμένη εμφάνιση πρέπει να διαβαστεί μέσα στο σωστό πλαίσιο. Ο Γιάρεμτσουκ μόλις επέστρεψε από ένα πρόβλημα που τον άφησε εκτός από το πρώτο παιχνίδι της Εθνικής και, παράλληλα, βρίσκεται σε μία περίοδο επανένταξης και αναζήτησης αγωνιστικού ρυθμού. Και σε αυτή τη φάση, ίσως χρειάζεται λίγο περισσότερη υπομονή και λίγο λιγότερη αυστηρότητα.