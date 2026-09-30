Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, Λάζλο Μπολόνι, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια σχετικά με την περιπέτεια υγείας που πέρασε πρόσφατα.

Ο Λάζλο Μπολόνι, τον οποίο γνωρίσαμε καλύτερα στα μέρη μας από τα περασμάτα του στους πάγκους του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, «έσπασε» πρόσφατα την σιωπή του και μίλησε για πρώτη φορά δημόσια σχετικά με το πρόβλημα υγείας που πέρασε το περασμένο διάστημα.

Ο Ρουμάνος τεχνικός που βρίσκεται μακριά από την προπονητική από τον Ιούλιο 2024 και την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη γαλλική Μετς, δεν συνηθίζει να δίνει συνεντεύξεις, ωστόσο επέλεξε να παραχωρήσει μία αποκλειστική συνέντευξη στο μέσο της χώρας του «Digi Sport» και να μιλήσει για την κατάσταση της υγείας του, αλλά και το επαγγελματικό του μέλλον.

Ο 73χρόνος τόνισε πως πλεόν ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και είναι καλά στην υγεία του, ενώ αναφορικά με το μέλλον του, σημείωσε πως θα επιστρέψει στους πάγκους μονάχα αν βρεθεί κάποια ελκυστική για εκείνον πρόταση.

«Είμαι καλά, ολοκήρωσα με επιτυχία μερικές πολύ σημαντικές εξετάσεις. Δόξα τω Θεώ που τις πέρασα καλά, ηρέμησα. (Για την επιστροφή του στους πάγκους) Θα δούμε, δεν δίνω πολλές ευκαιρίες, εκτός αν υπάρχει κάτι ελκυστικό για μένα. Απλώς σε αυτή την περίπτωση. Είχα προτάσεις τελευταία, αλλά καμία από αυτές δεν με ενθουσίασε τόσο πολύ».