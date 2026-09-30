Ο ΠΑΟΚ φουλάρει για την επέκταση του Τσιφτσή και μετά το 2028, υλοποιώντας την απόφαση που έχει παρθεί από τα μέσα της περασμένης αγωνιστικής περιόδου

Ο ΠΑΟΚ έχει πολλές και σημαντικές εκκρεμότητες με τα συμβόλαια που λήγουν το ερχόμενο καλοκαίρι, όμως η ατζέντα των ανθρώπων του δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά. Οι «ασπρόμαυροι» έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τον Αντώνη Τσιφτσή για την ανανέωση του συμβολαίου του, παρά το γεγονός ότι η τρέχουσα συμφωνία εκπνέει το καλοκαίρι του 2028.

Ειλημμένη από καιρό η απόφαση για την επέκταση του συμβολαίου του

Η αλήθεια είναι ότι η απόφαση να προταθεί νέο συμβόλαιο στον Γιαννιτσιώτη τερματοφύλακα δεν είναι τωρινή. Οι επιτελείς του Δικεφάλου το είχαν αποφασίσει από τα μέσα της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, βλέποντας την εξέλιξή του και όντας απόλυτα πεπεισμένοι ότι μπορεί να σταθεί με αξιώσεις κάτω από τα δοκάρια της ομάδας.

Ο φάκελος της ανανέωσής του ήταν ανοικτός όλο το καλοκαίρι, ωστόσο, εν μέσω των μεταγραφικών προτεραιοτήτων, οι διαπραγματεύσεις με την πλευρά του ποδοσφαιριστή δεν προχώρησαν τότε. Πλέον, το θέμα έχει γίνει πρώτης γραμμής και, όπως όλα δείχνουν, ο 26χρονος γκολκίπερ θα μείνει στην Τούμπα για περισσότερα χρόνια από όσα προέβλεπε η αρχική συμφωνία του καλοκαιριού του 2024.

Ο σχεδιασμός και το θέμα των συμβολαίων



Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΠΑΟΚ συζητά με τον Τσιφτσή την ώρα που το ερχόμενο καλοκαίρι λήγουν τα συμβόλαια των άλλων τριών τερματοφυλάκων του ρόστερ: του Γίρι Παβλένκα, του Δημήτρη Μοναστηρλή και του Χρήστου Μπαλωμένου.

Όσο κι αν φαίνεται παράδοξο, η ανανέωση του Τσιφτσή δεν συνδέεται άμεσα με τον προγραμματισμό για τους υπόλοιπους τρεις, αλλά σίγουρα τον επηρεάζει. Εξασφαλίζοντας την παραμονή του Γιαννιτσιώτη πορτιέρε, ο Δικέφαλος αποκτά τη δυνατότητα να πάρει με άνεση τις τελικές του αποφάσεις για την επόμενη ημέρα στην εστία του.

Τα δεδομένα στην εστία και το παράθυρο του Ιανουαρίου

Ο Τσιφτσής, που στον αγώνα Κυπέλλου με τον Ατρόμητο φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού, θα είναι από εδώ και πέρα ο βασικός τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ για όσο διάστημα απαιτηθεί για την αποθεραπεία του Παβλένκα.

Το χειρουργείο του Τσέχου στον ώμο δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί οριστικά –όπως και αυτό του Τάχα Άλι– και κατά συνέπεια δεν έχει οριοθετηθεί χρονικά το διάστημα της επιστροφής του στις προπονήσεις και την αγωνιστική δράση.

Αυτή ακριβώς η συνθήκη αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο η έρευνα στην αγορά των τερματοφυλάκων, που ξεκίνησε αμέσως μετά τον τραυματισμό του Παβλένκα, να συνεχιστεί και ενδεχομένως να τελεσφορήσει στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Όπως διαμορφώνονται τα δεδομένα, ο ΠΑΟΚ θωρακίζει το παρόν και το μέλλον του κάτω από τα δοκάρια, δίνοντας στον Τσιφτσή την ευκαιρία και την εμπιστοσύνη που κέρδισε με την εικόνα του.

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