Βήμα προόδου για Κόστα και Ελουστόντο που πάτησαν γήπεδο και ξεκίνησαν ατομικό πρόγραμμα, μαζί με Γιαννούλη και Ντεσπόντοφ

Σημαντικά και ευχάριστα νέα προέκυψαν στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία όσον αφορά το μέτωπο των τραυματιών, με τους Ντιέγκο Κόστα και Άριτζ Ελουστόντο να κάνουν το επόμενο βήμα για την επιστροφή τους.

Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί του Δικεφάλου άφησαν πίσω τους το πρώτο στάδιο των θεραπειών και πάτησαν ξανά χόρτο, ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο. Μαζί τους σε ατομικούς ρυθμούς γηπέδου γύμναστηκαν επίσης οι Δημήτρης Γιαννούλης και Κίριλ Ντεσπόντοφ, επιβεβαιώνοντας πως η αντίστροφη μέτρηση για την σταδιακή ενσωμάτωσή τους έχει ήδη ξεκινήσει.

Από το γυμναστήριο στο τουρνουά ποδοβόλεϊ

Για τους υπόλοιπους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του Αλέσιο Λίσι, η μέρα ξεκίνησε από το γυμναστήριο, όπου εκτελέστηκαν τα καθιερωμένα προγράμματα ενδυνάμωσης.

Στη συνέχεια, η ομάδα μεταφέρθηκε στο γήπεδο, όπου το πρόγραμμα άρχισε με ασκήσεις rondo και τη διεξαγωγή ενός τουρνουά ποδοβόλεϊ.

Η επόμενη προπόνηση του ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (01.10) στις 10:30 το πρωί, στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.