Ο Θανάσης Χριστόπουλος είναι μία προσθήκη που έκανε ο Ολυμπιακός στο γενικότερο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου νέου πλάνου που έχει για τις υποδομές του.

Ο νεαρός Χριστόπουλος αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό έχοντας αφήσει την Κ19 της Λέγκια στην Πολωνία και με 2 κατακτήσεις Πρωταθλημάτων (Κ19) εκεί. Τον παίκτη αυτόν τον είχαν τσεκάρει καιρό πριν στον πειραϊκό σύλλογο και πιστεύουν πολύ στο ταλέντο του και την προοπτική του. Είχε γίνει δηλαδή σχετικό scouting για την περίπτωσή του.

Πρόκειται για παίκτη που μπορεί αριστερός μπακ, στόπερ αλλά και εξάρι. Οι βασικές του θέσεις είναι στόπερ και αριστερό μπακ αν και περισσότερο λογίζεται ως αριστερός ακραίος αμυντικός. Προέρχεται από την Κ19 της Λέγκια Βαρσοβίας και πριν από αυτό είχε αναδειχθεί από τις υποδομές του Αστέρα Τρίπολης. Είναι διεθνής με την Κ19 της Ελλάδας και αποκτήθηκε αρχικά για την Κ19 του Ολυμπιακού.

Η Λέγκια, όπως και άλλες Ακαδημίες πολωνικών συλλόγων, επενδύουν σε νεαρούς Έλληνες παίκτες. Η μεταγραφή αυτή του Χριστόπουλου είναι στο περιθώριο ενός γενικότερου πλάνου όπου στον πειραϊκό σύλλογο προτίθενται να αποκτήσουν για τις υποδομές τους όσο το δυνατόν περισσότερους ταλαντούχους Έλληνες - διεθνείς στις μικρές Εθνικές - γίνεται.

Οι αριθμοί του Χριστόπουλου

Λέγκια Κ19: 20 ματς με 1 γκολ

Αστέρας Κ19: 3 ματς με 1 γκολ

Λέγκα Κ19 στις διοργανώσεις της UEFA: 1 ματς