Με αφορμή τα σενάρια περί Μπέτις και Μπρούνο Ονιεμαέτσι με... θέα τον Ιανουάριο, θυμίζουμε κάποιες μικρές λεπτομέρειες από το πρόσφατο παρελθόν του Νιγηριανού μπακ.

Ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι έχει αρχίσει να αποκτά ξανά… ισπανικό ενδιαφέρον. Αυτή τη φορά, όμως, η υπόθεση είναι διαφορετική. Δεν βρίσκεται πλέον στην Μποαβίστα, δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής που ψάχνει το επόμενο βήμα της καριέρας του και δεν αποτελεί μια περίπτωση που μπορεί να προχωρήσει απλώς, επειδή κάποιος σύλλογος αποφάσισε να ρωτήσει την τιμή του.

Ο Νιγηριανός ανήκει στον Ολυμπιακό και, σύμφωνα με τις πληροφορίες των τελευταίων ημερών, βρίσκεται στο ραντάρ της Μπέτις ενόψει Ιανουαρίου. Και η ιστορία αποκτά ενδιαφέρον, αν γυρίσει κανείς λίγο πίσω στον χρόνο. Και το λέμε αυτό, γιατί η Ισπανία δεν ανακάλυψε τώρα τον Ονιεμαέτσι.

Πριν από τη μετακίνησή του στον Πειραιά, το όνομα του αριστερού μπακ είχε απασχολήσει και την ισπανική αγορά. Η Λας Πάλμας και η Χετάφε είχαν δείξει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του, σε μια περίοδο που ο παίκτης της Μποαβίστα είχε αρχίσει να δημιουργεί όλο και μεγαλύτερη ζήτηση, μέχρι που τον εντόπισε ο Χρήστος Ακκάς και ο Ολυμπιακός τον έφερε στην Ελλάδα. Δεν προκύπτει, πάντως, από τα διαθέσιμα στοιχεία ότι η Χετάφε είχε καταθέσει τότε επίσημη πρόταση για τον Ονιεμαέτσι, οπότε καλό είναι να μην μπει στην ίδια ζυγαριά με τη Λας Πάλμας, η οποία είχε χτυπήσει επισήμως την πόρτα των Πορτογάλων.

Η ουσία, όμως, βρίσκεται αλλού. Τον Δεκέμβριο του 2024 η Μποαβίστα είχε τοποθετήσει τον πήχη στα 6 εκατομμύρια ευρώ, σε μια περίοδο κατά την οποία υπήρχε ενδιαφέρον για τον Νιγηριανό. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Ολυμπιακός κατάφερε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή με 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η πορτογαλική ομάδα κράτησε και 10% από μελλοντική πώληση.

Ο Ολυμπιακός, δηλαδή, πήρε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος βρισκόταν ήδη στο ραντάρ της αγοράς, αλλά σε μια τιμή πολύ χαμηλότερη από εκείνη που είχε αρχικά θέσει η Μποαβίστα. Από τότε, βέβαια, άλλαξαν αρκετά.

Ο Ονιεμαέτσι δεν είναι πλέον απλώς ένας πολυθεσίτης αμυντικός της Μποαβίστα. Έχει αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, έχει παίξει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχει διεθνείς συμμετοχές με τη Νιγηρία και έχει προσθέσει στο βιογραφικό του εμπειρίες που δύσκολα συγκρίνονται με εκείνες που είχε πριν από δύο χρόνια. Η ίδια η ανακοίνωση του Ολυμπιακού, όταν τον απέκτησε, κατέγραφε 77 συμμετοχές του με την Μποαβίστα, μαζί με πέντε γκολ και τρεις ασίστ.

Και κάπου εδώ μπαίνει στην κουβέντα η στάση του Ολυμπιακού. Στον Πειραιά, τόσο τον περασμένο Ιανουάριο όσο και το καλοκαίρι, η γραμμή που είχε περάσει προς την αγορά ήταν ότι ο Ονιεμαέτσι δεν συζητιόταν για ποσό κάτω από τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ήταν δηλαδή ένας παίκτης που ο Ολυμπιακός θα έβγαζε στο… σφυρί επειδή θα ερχόταν μια πρόταση. Η τιμή του είχε ανέβει και ο σύλλογος θεωρούσε ότι η επένδυση των 2,5 εκατομμυρίων μπορούσε να αποδειχθεί σημαντικά μεγαλύτερη στο μέλλον.

Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία τώρα. Διότι όταν ένας ισπανικός σύλλογος, όπως η Μπέτις, κοιτάζει έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό, δεν κοιτάζει πλέον τον ίδιο Ονιεμαέτσι που έβλεπε η αγορά στα τέλη του 2024. Βλέπει έναν παίκτη 27 ετών, διεθνή Νιγηριανό, και τα στοιχεία καταγράφουν ήδη συμμετοχές του σε Champions League, Europa League, Πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Και αυτό είναι το οξύμωρο της υπόθεσης: η Ισπανία τον είχε κοιτάξει πριν φτάσει στον Ολυμπιακό, αλλά τώρα μπορεί να χρειαστεί να πληρώσει πολύ περισσότερα για να τον πάρει από τον Ολυμπιακό.

Βέβαια, άλλο ενδιαφέρον και άλλο πρόταση. Μέχρι να υπάρξει κάτι συγκεκριμένο από την Μπέτις, δεν υπάρχει λόγος να ανοίξει από τώρα συζήτηση για μεταγραφή. Ο Ιανουάριος είναι ακόμη μπροστά και πολλά μπορούν να αλλάξουν.

Το ενδιαφέρον, πάντως, καταγράφεται. Και μαζί του καταγράφεται κάτι ακόμη: ο Ολυμπιακός δεν αντιμετωπίζει πλέον τον Ονιεμαέτσι ως έναν ποδοσφαιριστή που αποκτήθηκε για να είναι συμπληρωματικός στο ρόστερ. Η επένδυση των 2,5 εκατομμυρίων έχει μετατραπεί σε περιουσιακό στοιχείο, με τον σύλλογο να έχει ήδη δείξει ότι δεν σκοπεύει να το αφήσει να φύγει φθηνά, ασχέτως αν συμφωνούμε ή όχι με τις απαιτήσεις του. Μπορεί αρκετοί να μην πιστεύουν ότι τα 6 εκατομμύρια είναι το ποσό που ζητούσε ο Ολυμπιακός, όμως, αυτή είναι η πραγματικότητα.

Και αν τελικά η Μπέτις αποφασίσει να περάσει από το «τον παρακολουθούμε» στο «τον θέλουμε», τότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε μέχρι πού θα φτάσει η κουβέντα. Μέχρι τον Γενάρη, όμως, έχουμε πολύ δρόμο ακόμη. Αυτό που αναδεικνύουμε είναι ότι ο Ονιεμαέτσι έκανε... γκελ στην Ισπανία από την περίοδο που αγωνιζόταν στην Μποαβίστα.

Οπότε, η ισπανική αγορά τον ξέρει και δεν τον ανακάλυψε στον Ολυμπιακό. Απλώς στον Ολυμπιακό τον «μέτρησαν» ακόμη περισσότερο και παρότι δεν έχει ενθουσιάσει με τις εμφανίσεις του, δεν σημαίνει κιόλας ότι στην Ισπανία δεν βλέπουν προοπτική στο πρόσωπό του.