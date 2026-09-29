Η ΠΑΕ Άρης αντέδρασε με αιχμηρή ανάρτηση στο πρόστιμο των 20.000 ευρώ από τη ΔΕΑΒ για το γκράφιτι στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Με αιχμηρή ανάρτηση στα social media αντέδρασε η ΠΑΕ Άρης στην επιβολή προστίμου 20.000 ευρώ από τη ΔΕΑΒ για το γκράφιτι στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Οι «κιτρινόμαυροι» απευθύνονται προσωπικά στον Γιάννη Βρούτση, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τη ΔΕΑΒ και κάνοντας λόγο για επιλεκτική αντιμετώπιση του Άρη σε σχέση με ανάλογες περιπτώσεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΠΑΕ Άρης:

«Αξιότιμε κ. Βρούτση, ασχοληθείτε ελεύθερα με τις περιοδείες σας και την προεκλογική σας καμπάνια.

Οι «φυτευτοί» σας στην ΔΕΑΒ… ΠΑΤΑΞΑΝ την βία, αφού μας επέβαλαν πρόστιμο 20.000 € για ένα γκράφιτι στο Κλεάνθης Βικελίδης, το οποίο έγινε από άγνωστους δράστες, σε άγνωστη μέρα και ώρα.

Εκτός και αν δεν ειναι «φυτευτοί» αλλά…«εισπράκτορες».

Ελπίζουμε να δείξετε την ίδια ευαισθησία για παρόμοια γκράφιτι που έχουν γεμίσει τη Θεσσαλονίκη και εν γένει την χώρα, και να μην είστε επιλεκτικός μόνο με τον ΑΡΗ.

Καλή συνέχεια στις περιοδείες σας».