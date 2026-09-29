Η αφοπλιστική ειλικρίνεια του προπονητή της Εθνικής Ουγγαρίας, Μάρκο Ρόσι για την τεράστια απουσία του Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος κάνει τα πάντα για να είναι έτοιμος για την ΑΕΚ όσο πιο γρήγορα γίνεται μετά τη διακοπή.

Ο τραυματισμός του Μπάρναμπας Βάργκα με τη θλάση που υπέστη δεν ήταν ένα καθόλου καλό μαντάτο για την ΑΕΚ. Ωστόσο, με το διάστημα των τριών εβδομάδων της διακοπής μπροστά, τα νέα δεν ήταν και τόσο σκληρά για τον Μάρκο Νίκολιτς. Εν αντιθέσει με τον συνονόματό του Μάρκο Ρόσι στην Εθνική Ουγγαρίας, όπου το κενό του επιθετικού της Ένωσης αυτήν την περίοδο δεν καλύπτεται.

Πέρα από τη εξαιρετική φόρμα στην οποία βρίσκεται ο Βάργκα στο ξεκίνημα της σεζόν με την ΑΕΚ με τα οκτώ γκολ που έχει σημειώσει μέχρι τώρα, ο Ούγγρος φορ είναι με διαφορά το πιο βαρύ όνομα στη γραμμή κρούσης της Εθνικής του ομάδας και από τον οποίο περίμεναν τα γκολ του στη φάση του Nations League. Μετά από δύο αγωνιστικές όμως, οι Ούγγροι έχουν μείνει στο μηδέν επιθετικά.

Ο Ρόσι μάλιστα με αφοπλιστική ειλικρίνεια παραδέχθηκε πόσο καταστροφική είναι για την Ουγγαρία η απουσία του επιθετικού της ΑΕΚ. «Δυστυχώς δεν έχουμε τη... σούπερ δύναμη για να δημιουργήσουμε έναν ακόμα Μπάρναμπας Βάργκα», ήταν τα λόγια του, τα οποία αντικατοπτρίζουν με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο πόσο σημαντικός είναι ο «Μπάρνι» και για το εύκολο γκολ που έχει, αλλά και για τη συνολική λειτουργία της επίθεσης.

Ανάλογα σημαντικός είναι φυσικά και στην ΑΕΚ, άσχετα αν ο Γιόβιτς δείχνει σε καλή φόρμα. Στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο θα ήθελαν να δουν τον Ούγγρο φορ ξανά διαθέσιμο το συντομότερο δυνατό καθώς έχει ρόλο κλειδί στο πλάνο του Νίκολιτς στην επίθεση, κάτι που έχει τονίσει και ο ίδιος. Κι αυτό γιατί εκτός από τη μεγάλη ικανότητά του στο σκοράρισμα, συνεργάζεται άψογα με τον Γιόβιτς στο δίδυμο της κορυφής της επίθεσης του Σέρβου τεχνικού.

Ο Βάργκα αυτό το διάστημα συνεχίζει την αποθεραπεία του για να αφήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται πίσω του τη θλάση που υπέστη. Αισθάνεται καλύτερα και κάνει τα πάντα για να επανέλθει αμέσως μετά τη διακοπή, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν μπορεί να ειπωθεί με σιγουριά ακριβώς το παιχνίδι που θα καταφέρει να υπολογίζεται ξανά από τον Νίκολιτς. Το ιδανικό σενάριο φυσικά για όλους θα ήταν αυτό να συμβεί ενόψει των δύο αναμετρήσεων του Champions League με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι.