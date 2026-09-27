Η επιστροφή του Μπάρναμπας Βάργκα μετά τη διακοπή αναμένεται με μεγάλη ανυπομονησία από τον Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ. Για την αποτελεσματικότητά του και όχι μόνο...

Ο τραυματισμός του Μπάρναμπας Βάργκα με τη θλάση που υπέστη στο ματς Κυπέλλου με τον Πανσερραϊκό ήρθε ουσιαστικά πάνω στη διακοπή για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων. Θα μπορούσε δηλαδή να ήταν πολύ χειρότερο για την ΑΕΚ καθώς ένα μεγάλο διάστημα της αποθεραπείας του το περνάει αυτήν την περίοδο με τη διακοπή των τριών εβδομάδων για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων.

Το μεγάλο ζήτημα βέβαια είναι πότε ακριβώς θα καταφέρει να επανέλθει στον απόλυτο βαθμό ετοιμότητας μετά τη διακοπή καθώς θα χρειαστεί προσοχή προκειμένου να μην υπάρξει το παραμικρό ρίσκο, όπως συμβαίνει πάντα με τους μυϊκούς τραυματισμούς. Οι προσπάθειες της ΑΕΚ από την πρώτη στιγμή είναι ο Ούγγρος φορ να επιστρέψει όσο το δυνατόν συντομότερα μετά τη διακοπή και μένει να φανεί μέσα στο επόμενο διάστημα καθώς θα πλησιάζουμε στην επανέναρξη το πότε ακριβώς.

Μάλιστα την ΑΕΚ περιμένει ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα μετά την επανέναρξη, με τους κιτρινόμαυρους να ετοιμάζονται και για τα δύο ματς του Champions League στην Αγγλία κόντρα στη Σαχτάρ και τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Μάρκο Νίκολτς δεδομένα περιμένει με μεγάλη ανυπομονησία να δει πότε ακριβώς θα μπορεί να υπολογίζει και πάλι τον Βάργκα στα πλάνα του, τόσο για την ικανότητά του στο σκοράρισμα, όσο και για τη γενικότερη επιθετική λειτουργία του συνόλου.

Σχεδόν ό,τι στέλνει μέσα... γράφει

Καταρχάς ο Βάργκα, όπως φυσικά και ο Γιόβιτς, έχει ξεκινήσει σε φοβερή φόρμα τη φετινή σεζόν συνεχίζοντας στα περσινά του γνωστά στάνταρ όσον αφορά το σκοράρισμα. Ήδη μετράει οκτώ γκολ, αποδεικνύοντας και φέτος την μεγάλη ικανότητά του στο σκοράρισμα μέσα από την περιοχή. Ειδικά φέτος ο Ούγγρος επιθετικός πιάνει τα υψηλότερα επίπεδα αποτελεσματικότητάς του.

Σύμφωνα με το Wyscout, ο Βάργκα ανά παιχνίδι έχει δείκτη xGoals 0,52 σκοράροντας μέσο όρο 1,1 γκολ! Ακόμα και για τον Ούγγρο γκολτζή αποτελεί μια επίδοση που δεν την είχε ποτέ ως τώρα στην καριέρα του. Σχεδόν ό,τι στέλνει στην εστία... γράφει καθώς από τις εννιά τελικές του on target, οι οκτώ έχουν καταλήξει στα δίχτυα! Αριθμοί που μιλάνε από μόνοι τους.

Ανεβάζει και το παιχνίδι του Γιόβιτς

Εκτός όμως από την εκτελεστική του δεινότητα, ο Βάργκα είναι πολύ χρήσιμος για τη γενικότερη επιθετική λειτουργία στο πλάνο του Νίκολιτς. Σε πολλές περιπτώσεις βγαίνει εκτός περιοχής και με τη μεγάλη δύναμη που έχει στο ψηλό παιχνίδι παίρνει την πρώτη κεφαλιά με συνέπεια να σπάει όμορφα το παιχνίδι και να βοηθάει στην ανάπτυξη και στη δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για τον αντίπαλο.

Ο τρόπος με τον οποίο παίζει ο Βάργκα στην κορυφή βοηθάει πολύ και τον Γιόβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός αποκτά μεγαλύτερη δυναμική όταν στο πλάι του έχει τον Ούγγρο επιθετικό στο αγαπημένο 4-4-2 του Νίκολιτς. Ο Βάργκα συνηθίζει να τραβάει πάνω του ακόμα και δύο αμυντικούς των αντιπάλων κάτι που δημιουργεί χώρους στον Γιόβιτς για να δράσει. Ο Νίκολιτς έχει ταιριάξει εξαιρετικά το συγκεκριμένο δίδυμο στην κορυφή και περιμένει σύντομα να τους έχει ξανά μαζί στο γήπεδο. Μέχρι τότε υπάρχει ο Ζίνι ή εναλλακτικά οι επιλογές των Γκατσίνοβιτς και Κοϊτά που βέβαια δεν γίνεται να αναπληρώσουν το κενό απόλυτα.