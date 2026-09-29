Ο Ούρος Ράτσιτς μίλησε στο Linked Podcast για τον Άρη, την καθημερινότητά του στη Θεσσαλονίκη, την Εθνική Σερβίας και την αγάπη του για το Counter-Strike!

Ο Ούρος Ράτσιτς συμμετείχε στο Linked Podcast στη Σερβία, σε μία συζήτηση που είχε ως βασικό άξονα την αγάπη του για τα video games και ειδικότερα το Counter-Strike, χωρίς φυσικά να λείψουν οι αναφορές στον Άρη, τη Θεσσαλονίκη, την Εθνική Σερβίας και την πορεία του στο ποδόσφαιρο.

Ο αρχηγός των «κιτρινόμαυρων» μίλησε αρχικά για την καθημερινότητά του και την παρουσία του στον Άρη, σημειώνοντας: «Στο θέμα της υγείας όλα είναι καλά, στο ποδόσφαιρο επίσης, και ελπίζω να γίνουν ακόμα καλύτερα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον κόσμο του Άρη, μεταφέροντας ένα περιστατικό από gaming center που επισκέφθηκε στην Ελλάδα.«Εκεί συνάντησα έναν από τους υπεύθυνους του χώρου. Ο άνθρωπος είναι τρελός με τον Άρη. Είναι εντυπωσιακό πόσο παθιασμένοι είναι οι άνθρωποι εδώ με τον Άρη. Ένας υπάλληλος μου έδειξε τα τατουάζ του Άρη που έχει και με προκάλεσε σε μονομαχία στο Counter-Strike με “ποινή” 50 push-ups σε περίπτωση ήττας», ανέφερε.

Η κουβέντα έφτασε και στα αποδυτήρια, με τον Ράτσιτς να αποκαλύπτει πως το Counter-Strike αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και μεταξύ των συμπαικτών του. «Τώρα στον Άρη έχω δύο συμπαίκτες από την Κροατία που παίζουν. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές βέβαια παίζουν Fortnite και League of Legends. Εγώ ψάχνω αμέσως... “θύματα” για το Counter-Strike».

Ο Σέρβος μέσος αναφέρθηκε ακόμη στο όνειρο να ολοκληρώσει την καριέρα του στον Ερυθρό Αστέρα, αλλά και στην Εθνική Σερβίας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια επιστροφής. «Είμαι πλέον στα καλύτερά μου ποδοσφαιρικά χρόνια, οπότε αν συνεχίσω τις καλές εμφανίσεις, πιστεύω ότι θα έχω κι άλλες συμμετοχές με την εθνική», σημείωσε.

Τέλος, μίλησε και για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, εκφράζοντας την άποψη ότι η Μπαρσελόνα είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο και αποτελεί τη δική του επιλογή για την κατάκτηση του Champions League.

