Η «Superdeporte» στάθηκε στο δύσκολο ξεκίνημα του Ράφα Μιρ, ο οποίος και αναζητά μέσα στη διακοπή τον ρόλο που θα τον φέρει περισσότερο στο παιχνίδι του Άρη.

Η παρουσία του Ράφα Μιρ στον Άρη πέρασε πλέον και στο μικροσκόπιο των ισπανικών ΜΜΕ, με την ιστοσελίδα «Superdeporte» να καταγράφει το δύσκολο ξεκίνημα του 29χρονου επιθετικού στη Θεσσαλονίκη.

Το σχετικό δημοσίευμα στέκεται στα οκτώ επίσημα παιχνίδια και στα 339 λεπτά χωρίς γκολ, αλλά και στο γεγονός ότι ο Ισπανός δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να αποκτήσει σταθερά πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτή είναι ουσιαστικά και η μεγαλύτερη εικόνα της περίπτωσής του.

Ο Μιρ αποκτήθηκε ως μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις του καλοκαιριού. Όχι επειδή ο Άρης στερούνταν αριθμητικά επιλογών στην επίθεση, αλλά επειδή παρουσιάστηκε η δυνατότητα να προσθέσει στο ρόστερ έναν ποδοσφαιριστή με εμπειρίες και παραστάσεις πολύ υψηλότερου επιπέδου.

Μέχρι στιγμής, όμως, αυτή η ποιότητα δεν έχει μεταφραστεί σε ανάλογη επιρροή μέσα στο γήπεδο. Για παράδειγμα, στο Πρωτάθλημα έχει 181 λεπτά και έξι τελικές προσπάθειες χωρίς γκολ, ενώ πήρε επιπλέον χρόνο στο Κύπελλο. Το θέμα δεν είναι μόνο το «μηδέν» στη στατιστική του. Ο Μιρ ακόμη αναζητά και τον κατάλληλο ρόλο. Χρησιμοποιήθηκε στην κορυφή, δοκιμάστηκε ακόμη και αριστερά στην Τρίπολη, χωρίς το συγκεκριμένο πείραμα να προσφέρει όσα περίμενε ο Μιχάλης Γρηγορίου.

Παράλληλα, ο ανταγωνισμός στην επίθεση είναι μεγάλος. Ο Λορέν Μορόν έχει επιστρέψει δυναμικά στην εξίσωση, ο Τίνο Καντεβέρε είχε κερδίσει σημαντικό χώρο από την προετοιμασία, ενώ Κουαμέ και Αλφαρέλα αποτελούν επίσης επιλογές. Υπάρχει όμως και μία ακόμη όψη, που αξίζει καταγραφής.

Ο Άρης συνολικά δεν έχει καταφέρει να αξιοποιήσει όσο θα περίμενε κανείς την ποιότητα που διαθέτει μπροστά. Στα τρία τελευταία παιχνίδια Πρωταθλήματος έμεινε χωρίς γκολ, ενώ οι πέντε επιθετικοί του είχαν μόλις 25 από τις 77 συνολικές τελικές της ομάδας στις πρώτες πέντε αγωνιστικές.

Άρα η περίπτωση Μιρ δεν μπορεί να απομονωθεί πλήρως από τη συνολική επιθετική λειτουργία. Ο ίδιος χρειάζεται προφανώς να ανεβάσει απόδοση, να γίνει περισσότερο απειλητικός και μέσα από την παρουσία του στην καθημερινότητα της ομάδας να κερδίσει μεγαλύτερο χώρο στις επιλογές του προπονητή του. Ταυτόχρονα, όμως, ο Άρης πρέπει να δημιουργήσει και τις απαραίτητες συνθήκες ώστε ένας επιθετικός με τα χαρακτηριστικά του να τροφοδοτείται συχνότερα σε θέσεις πραγματικής απειλής.

Η διακοπή έρχεται ακριβώς πάνω σε αυτή τη συγκυρία. Για τον Μιρ είναι χρόνος προσαρμογής, δουλειάς και διεκδίκησης. Για τον Γρηγορίου είναι η ευκαιρία να αποφασίσει πώς μπορεί να πάρει περισσότερα από έναν ποδοσφαιριστή που αποκτήθηκε με μεγάλες προσδοκίες αλλά ακόμη ψάχνει το παιχνίδι που θα αλλάξει την πρώτη εικόνα του στην Ελλάδα.

