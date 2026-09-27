Ο Κ. Νικολακόπουλος εξηγεί στο blog του στο gazzetta για το πώς ο Γιάρεμτσουκ έμεινε εκτός αποστολής της Εθνικής ομάδας της Ουκρανίας.

Υπήρξε ένας αιφνιδιασμός με τον αποκλεισμό του Γιάρεμτσουκ από την 23άδα της Εθνικής Ουκρανίας για το παιχνίδι της στην Ουγγαρία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Nations League .

Τι συνέβη με τον άσο του Ολυμπιακού; Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο νέος προπονητής της Ουκρανίας, ο Αντρέα Μαλντέρι, είχε στο αρχικό πλάνο του ως βασικό για την επίθεση της Ουκρανίας τον Γιάρεμτσουκ, με τον Βάνατ της Τζιρόνα να παίζει λίγο πιο αριστερά του και τον Τσιχάνκοφ του Άγιαξ σε ρόλο εξτρέμ.

Τι άλλαξε κι ο Ουκρανός φορ βρέθηκε στα πιτς από εκεί που θα έπαιζε βασικός; Στην τελευταία προπόνηση πριν το παιχνίδι με την Ουγγαρία, ο Γιάρεμτσουκ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο γόνατο του και εγκατέλειψε, με συνέπεια να βγει εκτός αποστολής και να ξεκινήσει βασικός ο Σίκαν. Με την ειρωνεία να είναι ότι ο Σίκαν ήταν εν τέλει ο σκόρερ του μοναδικού γκολ στο Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1!

Στο μεταξύ, αρχικά υπήρξε ανησυχία στο τεχνικό και ιατρικό τιμ της Εθνικής ομάδας της Ουκρανίας για τον Γιάρεμτσουκ, ωστόσο οι εξετάσεις ήταν καθαρές και δεν έδειξαν κάτι σοβαρό. Με αυτά και με αυτά, ο άσος του Ολυμπιακού επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις και είναι διαθέσιμος για το αυριανό παιχνίδι της Εθνικής του εναντίον της Γεωργίας στην Τυφλίδα, αν κι αυτό μάλλον θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Ο Γιάρεμτσουκ είναι 69 φορές διεθνής, από το 2018 έως σήμερα κι έχει 18 γκολ στο ενεργητικό του. Για τον Ολυμπιακό καλό θα ήταν να πάρει χρόνο συμμετοχής στην Εθνική του τώρα στη διακοπή του πρωταθλήματος, καθώς του λείπει ο ρυθμός, όπως αποδείχθηκε κιόλας στο πρώτο παιχνίδι με τα «ερυθρόλευκα» στα οποία ξεκίνησε στην ενδεκάδα, στη νίκη 1-0 επί του Λεβαδειακού.

Ο Ουκρανός ήταν φανερό στον αγώνα της Λιβαδειάς ότι ακόμη δεν πατάει καλά. Άλλωστε, είχε να παίξει βασικός από το φιλικό στο Βέλγιο με την Άντβερπ στις 24 Ιουλίου, πριν δύο μήνες…

Άσχετο: Όπως είναι αυτή την στιγμή τα πράγματα, ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να προχωρήσει σε απόκτηση ελεύθερου ποδοσφαιριστή. Να υπενθυμίσω ότι το σχετικό παράθυρο κλείνει μεθαύριο Τρίτη.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Μάλωσε με τον διαιτητή του αγώνα της Ελβετίας στα Σκόπια ο Φρόϊλερ! Για λόγο πραγματικά περίεργο-πριν το παιχνίδι ο Γερμανός Σλάγκερ τον έστειλε πίσω στα αποδυτήρια της Εθνικής του για να αλλάξει μία προστατευτική ταινία που βάζει χαμηλά στα πόδια του ο άσος του Ολυμπιακού! Εδώ

Η ταινία ήταν ελάχιστα διαφορετικό χρώμα από την κάλτσα κι ο Γερμανός διαιτητής, μάλλον…λίγο τυπολάτρης, δεν τον άφηνε να μπει στο παιχνίδι αν δεν την άλλαζε! Φυσικά ο Φρόϊλερ αναγκάστηκε να κάνει πίσω και πήγε και άλλαξε την ταινία, ενώ στο τέλος του παιχνιδιού έκανε και πλάκα μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου. «Μου έφερε γούρι», σχολίασε για το σκηνικό. Εγώ, πάντως, νομίζω ότι του έφερε γούρι ο Ολυμπιακός, καθώς τώρα, ως παίκτης του, πέτυχε γκολ για πρώτη φορά μετά από δύο ολόκληρα χρόνια στην Εθνική ομάδα της Ελβετίας, στην οποία έχει καταγράψει 95 φορές κι αυτό ήταν το 12ο του γκολ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι