Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ εξακολουθεί να βλέπει τον Έλληνα μεσοεπιθετικό περισσότερο ως λύση στα άκρα ακόμη και μέσα από τις προπονήσεις, χωρίς να έχει βγάλει από το μυαλό του το ενδεχόμενο να τον χρησιμοποιήσει πίσω από τον φορ σε συγκεκριμένες αγωνιστικές συνθήκες.

Ο Κώστας Φορτούνης είναι ψηλά στις σκέψεις του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για τον Ολυμπιακό και αυτό είναι κάτι που έχει τη σημασία του. Ο Βάσκος τεχνικός θέλει να πάρει πράγματα από την ποιότητα του Έλληνα μεσοεπιθετικού και να τον καταστήσει ενεργό κομμάτι της επιθετικής λειτουργίας της ομάδας. Όχι, όμως, απαραίτητα από τη θέση που αρκετοί θα περίμεναν.

Η μέχρι τώρα εικόνα δείχνει ότι ο Αλγκουαθίλ εξακολουθεί να τον υπολογίζει περισσότερο για τα άκρα της επίθεσης. Αυτή είναι η βασική σκέψη του προπονητή για τον Φορτούνη, με το ενδεχόμενο να μετακινηθεί στον άξονα και να αγωνιστεί πίσω από τον φορ να αποτελεί περισσότερο μία εναλλακτική επιλογή για συγκεκριμένες συνθήκες.

Ο Αλγκουαθίλ θέλει έναν Ολυμπιακό που θα έχει κίνηση, θα κυκλοφορεί την μπάλα με ταχύτητα και θα δημιουργεί συνεχώς διαφορετικές καταστάσεις απέναντι στις αντίπαλες άμυνες. Και ο Φορτούνης μπορεί να εξυπηρετήσει αυτό το πλάνο ξεκινώντας από τα πλάγια και συγκλίνοντας προς τον άξονα

Θέλει να ξεκινά από τα πλάγια

Η λογική του Αλγκουαθίλ δεν είναι να χρησιμοποιεί τους ακραίους του αποκλειστικά πάνω στη γραμμή. Αντίθετα, τους θέλει να κινούνται, να συγκλίνουν και να συμμετέχουν στην ανάπτυξη. Επομένως, η παρουσία του Φορτούνη στα άκρα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα έχει έναν ρόλο κλασικού εξτρέμ.

Ο Έλληνας άσος μπορεί να ξεκινά από μία πλευρά, αλλά να έχει την ελευθερία να κινηθεί προς τα μέσα όταν η ομάδα επιτίθεται. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να βρεθεί πιο κοντά στους κεντρικούς χαφ, να συνδυαστεί με τους υπόλοιπους μεσοεπιθετικούς και να αξιοποιήσει το δυνατό του σημείο, που δεν είναι άλλο από τη δημιουργία.

Η κάθετη πάσα, η τεχνική του, η δυνατότητα να κινηθεί σε περιορισμένους χώρους και η ικανότητα να «διαβάσει» την τελευταία πάσα είναι στοιχεία που ο Αλγκουαθίλ θέλει να έχει στο επιθετικό του παιχνίδι. Γι' αυτό και τα άκρα εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη επιλογή για τον Φορτούνη.

Υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού το «δεκάρι»

Παράλληλα, ο Αλγκουαθίλ δεν έχει κλείσει την πόρτα σε ένα διαφορετικό σενάριο. Ο Φορτούνης ξέρουμε όλοι τι μπορεί να προσφέρει παίζοντας πίσω από τον φορ, σε έναν πιο κεντρικό ρόλο, εφόσον οι συνθήκες ενός αγώνα το απαιτήσουν.

Πρόκειται, όμως, περισσότερο για μία επιλογή που υπάρχει στο μυαλό του Ισπανού τεχνικού παρά για κάτι που αυτή τη στιγμή αποτελεί βασική κατεύθυνση. Δεν έχει φανεί μέχρι τώρα ότι ο Αλγκουαθίλ θέλει να καθιερώσει τον Φορτούνη ως «δεκάρι».

Και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Ο προπονητής του Ολυμπιακού θέλει πρώτα να αξιοποιήσει τα χαρακτηριστικά που έχει στη διάθεσή του και να διαμορφώσει τους ρόλους ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιχνιδιού. Δεν θεωρεί απαραίτητο ένας παίκτης να έχει μόνο μία θέση στο γήπεδο.

Εκεί μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα

Υπάρχουν, μάλιστα, συγκεκριμένες αναμετρήσεις στις οποίες το σενάριο του άξονα μπορεί να γίνει περισσότερο πιθανό. Κυρίως στα παιχνίδια της Super League όπου ο Ολυμπιακός θα έχει απέναντί του ομάδες που θα επιλέξουν να περιμένουν χαμηλά και θα αφήσουν ελάχιστους χώρους γύρω από την περιοχή τους.

Σε μία τέτοια συνθήκη, ο Φορτούνης πίσω από τον φορ θα μπορούσε να αποτελέσει μία λύση. Με περισσότερες επαφές στον άξονα και με δυνατότητα να κινείται ανάμεσα στις γραμμές, θα έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει ρήγματα και να βρει τον επιθετικό με μία κάθετη πάσα.

Είναι, λοιπόν, ένα όπλο που ο Αλγκουαθίλ μπορεί να κρατήσει για συγκεκριμένες περιστάσεις. Δεν είναι όμως, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, η βασική θέση που έχει στο μυαλό του για τον Φορτούνη.

Η ελευθερία είναι το ζητούμενο

Το σημαντικό για τον Αλγκουαθίλ είναι να μην περιορίσει τον Φορτούνη σε έναν αυστηρό ρόλο. Θέλει να αξιοποιήσει την ποιότητά του και να του δώσει τη δυνατότητα να βρίσκεται στα σημεία του γηπέδου όπου μπορεί να κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά στον αντίπαλο.

Γι' αυτό και τα άκρα της επίθεσης αποτελούν την αφετηρία, όχι απαραίτητα και το σημείο στο οποίο θα τελειώνει κάθε επίθεσή του. Ο Φορτούνης μπορεί να ξεκινά από έξω και να καταλήγει μέσα, να αλλάζει πλευρές, να έρχεται στον άξονα και να συμμετέχει στη δημιουργία.

Αυτό ταιριάζει και στη γενικότερη φιλοσοφία που θέλει να περάσει ο Αλγκουαθίλ στον Ολυμπιακό. Περισσότερη κίνηση, καλύτερες αποστάσεις και μεγαλύτερη συμμετοχή των μεσοεπιθετικών στο επιθετικό παιχνίδι.

Ο Φορτούνης παραμένει σημαντικός

Σε κάθε περίπτωση, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι ο Φορτούνης βρίσκεται κανονικά στα βασικά πλάνα του Αλγκουαθίλ. Ο Ισπανός τεχνικός τον υπολογίζει και αναζητά τον τρόπο με τον οποίο θα πάρει από εκείνον το καλύτερο δυνατό.

Προς το παρόν, τα άκρα της επίθεσης έχουν το προβάδισμα. Εκεί φαίνεται να τον βλέπει περισσότερο ο Αλγκουαθίλ και εκεί είναι πιθανότερο να τον χρησιμοποιήσει, δίνοντάς του παράλληλα την ελευθερία να συγκλίνει και να παίζει περισσότερο με την μπάλα στον άξονα.

Το «δεκάρι», πάντως, δεν έχει διαγραφεί από το μπλοκάκι. Απλώς παραμένει μία δεύτερη λύση, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί ανάλογα με τον αντίπαλο και τις ανάγκες ενός αγώνα.

Ο Φορτούνης, επομένως, έχει θέση στον Ολυμπιακό του Αλγκουαθίλ. Και προς το παρόν αυτή η θέση ξεκινά από τα άκρα της επίθεσης.