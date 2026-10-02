Το Gazzetta σας θυμίζει τι συνέβη στα περιβόητα παιχνίδια του Βόλου με τον Πανσερραϊκό, που έφεραν την τιμωρία των δυο ομάδων.

Με ποινή αφαίρεσης βαθμών τιμωρήθηκαν από την Επιτροπή Δεοντολογίας Βόλος Elabet και Πανσερραϊκός, ελέω του χειραγωγημένου μεταξύ τους αγώνα της σεζόν 2025-2025, που είχε λήξει με 3-0 υπέρ της ομάδας της Μαγνησίας στο Πανθεσσαλικό.

Πιο συγκεκριμένα, οι Βολιώτες είδαν να τους αφαιρούνται 3 πόντοι από το τρέχον πρωτάθλημα της Superleague, ενώ η ομάδα των Σερρών «έχασε» 4 βαθμούς στη Superleague 2. Στο πλαίσιο αυτό, το Gazzetta σας θυμίζει τι έγινε στα περιβόητα παιχνίδια εκείνης (2024-2025) της σεζόν, ποιες ομάδες έπεσαν κατηγορία και ποιες σώθηκαν.

Τι έγινε στην κανονική διάρκεια

Στην κανονική διάρκεια εκείνου πρωταθλήματος, στον πρώτο γύρο, ο Βόλος ηττήθηκε 1-0 στην έδρα του από τον Πανσερραϊκό από το γκολ του Μπετανκόρ στο 63' και την ασίστ του Ντέλετιτς.

Στον β' γύρο, στο Πανσερραϊκός-Βόλος το αποτέλεσμα ήταν 1-1 με τον Χατζηστραβό να ανοίγει το σκορ στο 22' και τον Σιμόν Σκραμπ να διαμορφώνει το τελικό σκορ στο 66'. Προπονητής των Σερρών ήταν ο Χουάν Φεράντο, που φέτος είναι στον Βόλο, ενώ στον πάγκο της ομάδας της Μαγνησίας ήταν τότε ο Μπράτσος, ο οποίος αποχώρησε αργότερα και τον αντικατέστησε ο Γεωργιάδης.

Τι έγινε στα Playouts

Στις 28 Απριλίου του 2025, ο Βόλος υποδέχτηκε τον Πανσερραϊκό για την 5η αγωνιστική των Play Out. Εκεί, η ομάδα της Μαγνησίας με τον Κώστα Γεωργιάδη στον πάγκο της νίκη με 3-0.

Ο Κόντε άνοιξε το σκορ στο 35' με πέναλτι, το οποίο μάλιστα είχε κερδίσει ο ίδιος ο «καταγγέλων», Ντάνιελ Σούντγκρεν! Ο Καλογερόπουλος έκανε εν συνεχεία το 2-0 κι ο Νάτσο Ζιλ διαμόρφωσε το τελικό 3-0 στο 54'.

Στις 5 Μαϊου, μία εβδομάδα αργότερα, ο Πανσερραϊκός νίκησε 3-0 στην έδρα του το Βόλο. O Bόλος έμεινε στο 24' με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Κάτσικα με δύο κίτρινες (21', 24'). Ο Σούντγκρεν μπήκε στο 33' ως αλλαγή στη θέση του τραυματία Καλογερόπουλου, όταν ακόμα το σκορ ήταν 0-0! Ο γηπεδούχος άνοιξε το σκορ με τον Μπετανκόρ στο 38', πέτυχε το 2-0 στο 70' με τον Γκαλβάν και στο 77΄ ο Ομεονγκά διαμόρφβσε το τελικό σκορ.

Ποιοι έπεσαν και ποιοι σώθηκαν

Στο φινάλε της αγωνιστικής περιόδου, αμφότερες οι ομάδες κατόρθωσαν να παραμείνουν στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, μαζί με Λεβαδειακό και Παναιτωλικό, που επίσης συμμετείχαν στα Playouts. Αντίθετα, τον δρόμο για τη Β' Εθνική πήραν Athens Kallithea και Λαμία.

Η βαθμολογία των Playouts

Λεβαδειακός 50β.

Παναιτωλικός 48β.

Βόλος 39β.

Πανσερραϊκός 37β.

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Athens Kallithea 36β.

Λαμία 20β.