Ο Κώστας Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο Gazzetta σημαντικές διαπιστώσεις από το ξεκίνημα του Ιμανόλ στον Ολυμπιακό.

Μία παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε από τα τρία πρώτα παιχνίδια του Ιμανόλ στον πάγκο του Ολυμπιακού;

Όταν ο νέος προπονητής πόνταρε στις πολλές μεταγραφές κατά τη συγκρότηση της ενδεκάδας, η ομάδα δεν ρόλαρε καλά. Αντίθετα, όταν πόνταρε περισσότερο στους παίκτες από την περσινή ομάδα, η ομάδα ρόλαρε πολύ καλύτερα. Να θυμίσω ότι..

Στο ντεμπούτο του Ιμανόλ, στην ήττα 0-1 από τον ΟΦΗ, η αρχική ενδεκάδα είχε οκτώ μεταγραφές: Ορτέγα, Πέντερσεν, Τικνιζιάν, Πουέρτα, Φρόϊλερ, Φορτούνη, Ζότα και Γκονζάλες. Και μόνο τρεις πιο παλιούς (Ρέτσο, Πιρόλα, Τσικίνιο). Όπως θυμόμαστε, ο Ολυμπιακός σε εκείνο το παιχνίδι, μέσα στο Καραϊσκάκη, όχι απλά έχασε, αλλά με εξαίρεση ένα καλό 30λεπτο εκεί γύρω στο ξεκίνημα του ματς, δεν ήταν καθόλου καλός και απειλητικός έγινε μόνο στα τελευταία 15 λεπτά όταν μπήκε μέσα ένας άλλος παλιός, ο Ζέλσον.

Στο δεύτερο παιχνίδι του Βάσκου, στη νίκη 2-1 επί της Γιαγκελόνια, η αρχική ενδεκάδα είχε αρκετά λιγότερες μεταγραφές, πέντε: Ορτέγα, Σάλιακα, Φρόϊλερ, Ζότα, Γκονζάλες. Και έξι παλιούς (Ρέτσο, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Τσικίνιο, Ζέλσον). Όπως θυμόμαστε, ο Ολυμπιακός σε αυτό το παιχνίδι, πάλι μέσα στο Καραϊσκάκη, ήταν δυνατός, αποφασιστικός και εύστοχος, καταφέρνοντας να γυρίσει το παιχνίδι κι από εκεί που έχανε 0-1 μπόρεσε και γύρισε το ματς, κερδίζοντας την πολωνική ομάδα για το Γιουρόπα Λιγκ.

Στο τρίτο παιχνίδι του Ιμανόλ, στη νίκη 1-0 επί του Λεβαδειακού, η αρχική ενδεκάδα είχε οκτώ μεταγραφές, τους Ορτέγα, Πέντερσεν, Κάρμο, Τικνιζιάν, Πουέρτα, Φρόϊλερ, Ζότα, Φορτούνη και τον Γιάρεμτσουκ στην επιστροφή του από τον δανεισμό στη Λιόν. Όπως θυμόμαστε, ο Ολυμπιακός στο συγκεκριμένο παιχνίδι έκανε την πιο κακή του εμφάνιση με το νέο προπονητή του στον πάγκο. Θα μπορούσε ακόμη και να χάσει, και τελικά νίκησε με γκολ στο 92ο λεπτό, έχοντας καλύτερο παίκτη τον γκολκίπερ του.

Βλέπουμε λοιπόν να διαμορφώνονται κάποια μοτίβα.

Ένα, ότι όταν ο Ολυμπιακός έχει στην ενδεκάδα του πολλά νέα πρόσωπα, δεν είναι καλός, απέναντι μάλιστα σε ομάδες όπως ο ΟΦΗ κι ο Λεβαδειακός κι όχι σε ντέρμπι.

Δύο, ότι όταν ο Ολυμπιακός περιορίζει τα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του, είναι σαφώς καλύτερος και δη σε ευρωπαϊκό παιχνίδι του.

Είναι ασφαλές το συμπέρασμα από τρία παιχνίδια; Όχι. Αλλά είναι μία διαπίστωση, που προφανώς έχει τη σημασία της. Και προφανώς αυτό που αναδεικνύεται δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν έκανε καλές μεταγραφές-είναι ότι για να βρει η ομάδα τη χημεία, τη συνοχή και την ομοιογένεια της, χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Μοιάζει πιο αποτελεσματικό το μοτίβο του αγώνα με τη Γιαγκελόνια, «ξεκινάμε με μία ενδεκάδα ανάμεικτη με νέους και παλιούς παίκτες και βάζω κι άλλα νέα πρόσωπα ως αλλαγή στη διάρκεια του αγώνα», παρά το μοτίβο των αγώνων με τον ΟΦΗ και τον Λεβαδειακό, «ξεκινάμε με μία ενδεκάδα με τους περισσότερους να είναι νέα πρόσωπα και βάζω αλλαγή τον Ζέλσον μήπως το γυρίσω».

Να θυμίσω πρώτον ότι στο 2-1 με τη Γιαγκελόνια, αλλαγές ήταν τέσσερις μεταγραφές (Τικνιζιάν, Πουέρτα, Μπέϊλι, Πέντερσεν) κι ο Γιάρεμτσουκ που από τον περασμένο Γενάρη ήταν στη Γαλλία. Και δεύτερον ότι από το περσινό ρόστερ έχουν μείνει μόνο εφτά παίκτες, οι Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Ζέλσον, συν τον ανενεργό ουσιαστικά Κλέϊτον, ο οποίος ήταν απόκτημα του Γενάρη.

Άσχετο: Ο καινούργιος προπονητής του Ολυμπιακού Β, ο Νταβίντ Ροντρίγκες, μπορεί να είναι Ισπανός, αλλά αποτελεί επιλογή του Γάλλου υπεύθυνου των μεταγραφών του συλλόγου, του Τζέφρι Μονκάδα, που τον είχε συνεργαστεί μαζί του κατά τη διάρκεια της κοινής θητείας τους στη Μίλαν.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Όλοι λέμε για τον Φρόϊλερ και τις ασίστ που έβγαλε στα δύο τελευταία νικητήρια γκολ του Ολυμπιακού, με τη Γιαγκελόνια και τον Λεβαδειακό, και δη στα τελευταία λεπτά, στο 84’ με τους Πολωνούς και στο 92’ στη Λιβαδειά.

Κι όμως ο Ελβετός διεθνής μας είχε προϊδεάσει από το ντεμπούτο του κιόλας στα «ερυθρόλευκα», ότι θα ήταν πολύτιμος και σε αυτό το κομμάτι. Στο παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη, παρότι είχε μπει μόλις στο 75ο λεπτό, έβγαλε στο 96’ μία πάσα πάρε βάλε στον Γκονζάλες κι απλά ο Μεξικάνος είχε χάσει ένα πολύ εύκολο γκολ σημαδεύοντας από κοντά το οριζόντιο δοκάρι.

Δηλαδή, θα μπορούσε ήδη ο Φρόϊλερ να μετράει τρεις ασίστ σε πολύ λίγο χρόνο συμμετοχής, εάν δεν είχε βρει τότε η μπάλα στο δοκάρι από ένα τελείωμα φάσης του συμπαίκτη του, που δεν ήταν και το καλύτερο.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍