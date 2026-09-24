Ο Γιάννης Γιαννιώτας μίλησε για τη σχέση του Άρη με τη νέα γενιά φιλάθλων και για τη σημασία της διακοπής στην αγωνιστική βελτίωση

Ο Γιάννης Γιαννιώτας στάθηκε τόσο στη σημασία της επαφής του Άρη με τη νέα γενιά φιλάθλων όσο και στην ευκαιρία που προσφέρει η διακοπή για αγωνιστική βελτίωση.



Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν ένας από τους ποδοσφαιριστές που έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα αθλητικών ειδών στην Καλαμαριά, μαζί με τους Λορέν Μορόν, Μάνου Γκαρθία, Φαμπιάνο και Ρικάρντο Βέλιο.

Η παρουσία αρκετών μικρών παιδιών ήταν αυτή που ξεχώρισε για τον Γιαννιώτα, ο οποίος μίλησε για τη σημασία που έχει για τον σύλλογο η επαφή με τους νεότερους φίλους της ομάδας.

«Πάντα είναι όμορφο σε τέτοιες εκδηλώσεις, ειδικά με νεαρές ηλικίες. Αυτοί είναι οι νέοι οπαδοί της ομάδας, το μέλλον της ομάδας. Όταν έχουμε αυτή τη χαρά να είμαστε εδώ, το κάνουμε. Είναι κάτι πολύ μεγάλο και το κάνουμε με όλη μας την καρδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε: «Το σημαντικό είναι ότι βλέπουμε τα νέα παιδιά να είναι κοντά στην ομάδα. Από τη δική μας πλευρά, θα κάνουμε τα πάντα για να ανταποδώσουμε τη χαρά που βλέπουμε στα πρόσωπά τους».

Ο Γιαννιώτας αναφέρθηκε και στο αγωνιστικό κομμάτι, τονίζοντας ότι το διάστημα της διακοπής μπορεί να λειτουργήσει θετικά για τον Άρη. «Είναι ό,τι καλύτερο που έχουμε αυτό το χρονικό περιθώριο για να βελτιώσουμε τις όποιες αδυναμίες υπάρχουν. Θα το κάνουμε, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Υπομονή και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα έρθουν».

