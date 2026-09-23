Γάλλος προπονητής που ήταν στο Ρέντη αναλύει τον Ολυμπιακό ενόψει Μαρσέϊγ!

Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta την άποψη του Μπερνάρντ Ροντριγκές για τον Ολυμπιακό όπως την αποτύπωσε στη Μασσαλία.

Η Ολιμπίκ Μαρσέϊγ είναι ο επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Γιουρόπα Λιγκ. Το παιχνίδι θα γίνει στη Μασσαλία και ήδη ο τοπικός Τύπος ασχολείται με αυτό.

Η μεγαλύτερη πηγή της περιοχής, η Lephoceen είχε πριν λίγο το εξής ρεπορτάζ, βασισμένο στην γνώμη του Γάλλου Μπερνάρντ Ροντριγκές, συνεργάτη του Ρομέν Πιτό, προπονητή του Ολυμπιακού Β πέρυσι. Ο Ροντριγκές ήταν βοηθός του Ζοζέ Ανιγκό στον Πανιώνιο και τον Λεβαδειακό-να υπενθυμίσω ότι ο Ολυμπιακός συνεργάζεται και πάλι με τον Ανιγκό, αυτή τη φορά σε επίπεδο σκάουτινγκ.

Το ρεπορτάζ έχει ως εξής:

Προσκεκλημένος στην εκπομπή OM au Café σήμερα το πρωί ο Μπερνάρντ Ροντριγκές, βοηθός προπονητή Ολυμπιακού Β κατά την περασμένη σεζόν, μοιράστηκε τις σκέψεις του για τον επερχόμενο αντίπαλο της Μαρσέϊγ στο Europa League, στο Stade Vélodrome.

Γνωρίζει καλά τον Ολυμπιακό και πιστεύει ότι αυτή την εποχή διανύει μια μεταβατική περίοδο. «Αυτή τη στιγμή, έχουν γίνει πολλές αλλαγές στον Ολυμπιακό. Ο προπονητής έχει αντικατασταθεί και πολλοί παίκτες έχουν φύγει». Ο Ροντριγκές τόνισε επίσης τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι «ερυθρόλευκοι» στην αρχή της σεζόν. «Ούτε είχαν εξαιρετικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα», σχολίασε. Κι ανέφερε ως παράδειγμα τον τελευταίο αγώνα τους: «Νίκησαν τον Λεβαδειακό με γκολ στο 92ο λεπτό». Αυτό τον οδήγησε να κάνει μια μάλλον σαφή αξιολόγηση του τρέχοντος επιπέδου της ομάδας: «Αυτή τη στιγμή, δεν μπορείς να πεις ότι είναι μια καλολαδωμένη μηχανή».

Για τον Ροντρίγκεζ αυτή η εκδοχή του Ολυμπιακού φαίνεται ένας διαχειρίσιμος αντίπαλος για τη Μαρσέιγ, υπό την προϋπόθεση, φυσικά, ότι οι παίκτες της Ολιμπίκ είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο καθήκον τους. «Νομίζω ότι μια καλή ομάδα του γαλλικού πρωταθλήματος μπορεί να ανταγωνιστεί πολύ αποτελεσματικά τον σημερινό Ολυμπιακό», πιστεύει. Το πρώην μέλος του προπονητικού επιτελείου του Ολυμπιακού Β, ωστόσο, δεν υποτιμά τις ατομικές ιδιότητες της ομάδας. Όταν ρωτήθηκε για παίκτες που αξίζει να παρακολουθήσει, αναφέρει διάφορα επιθετικά προφίλ: «Υπάρχουν παίκτες όπως ο Ζέλσον Μαρτίνς, υπάρχουν παίκτες όπως ο Τσικίνιο, υπάρχουν μερικοί ενδιαφέροντες παίκτες στην επίθεση».

Το επιθετικό κομμάτι του Ολυμπιακού έχει επίσης επηρεαστεί από τις πολυάριθμες αλλαγές που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Σε αυτό το σημείο, ο Ροντριγκές τονίζει ιδιαίτερα την έκταση της ανανέωσης: «Έχουν γίνει πολλές, πολλές αλλαγές σε αυτόν τον σύλλογο, σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης και της Ακαδημίας».

Αυτές οι πολυάριθμες αλλαγές έρχονται σε έντονη αντίθεση με τη σταθερότητα και τα αποτελέσματα που είχε πετύχει ο Ολυμπιακός τις προηγούμενες σεζόν. «Τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ, πολύ, πολύ στον Ολυμπιακό τις τελευταίες εβδομάδες », συνεχίζει ο Ροντριγκές. Θυμάται ότι ο ελληνικός σύλλογος είχε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο: «Είχαν μια σειρά από χρόνια με πολλά θετικά αποτελέσματα. Είχαν κερδίσει το Europa Conference League, ήταν πρωταθλητές κ.λπ.»

Η εκτίμηση του πρώην βοηθού προπονητή είναι επομένως ότι ο Ολυμπιακός παραμένει ένας επικίνδυνος αντίπαλος, αλλά αυτή τη στιγμή διανύει μια λιγότερο πειστική περίοδο: «Αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε μια μικρή ύφεση. Αυτός δεν είναι ο καλύτερος Ολυμπιακός που έχουμε δει». Καθώς πλησιάζει η επίσκεψή τους στο Βελοντρόμ, η Μαρσέϊγ ξέρει τι να περιμένει: μια ανανεωμένη ελληνική ομάδα, λιγότερο κυρίαρχη από ό,τι στο παρελθόν, αλλά που διατηρεί ακόμα αρκετούς παίκτες ικανούς να κάνουν τη διαφορά στην επίθεση.

Άσχετο: Οι πιθανότητες αυτή την στιγμή είναι να μην πάρει παίκτη από την αγορά των ελεύθερων ο Ολυμπιακός. Υπάρχουν, όμως, ακόμη έξι ημέρες μέχρι να κλείσει το παράθυρο. Και στις μεταγραφές οι πιθανότητες σε τέσσερις-πέντε ημέρες μπορεί να αλλάξουν.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Τύπος στη χώρα των Βάσκων ασχολήθηκε αρκετά με το διαζύγιο του Ντάνι Γκαρθία με τον Ολυμπιακό και το συνέδεσε με άμεσο η, έμμεσο τρόπο με εκείνο του Μεντιλίμπαρ με τον Ολυμπιακό. Η γνωστή βάσκικη πηγή Deia έγραψε μεταξύ άλλων…

«Η αποχώρηση του πρώην παίκτη της Αθλέτικ Μπιλμπάο από τον Ολυμπιακό έρχεται μόλις έντεκα ημέρες μετά την απόλυση του Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ. Χωρίς αμφιβολία, ο Μεντιλιμπάρ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της άφιξης του Ντάνι Γκαρθία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και οι δύο είχαν παίξει μαζί στην Έιμπαρ στην Α΄ Κατηγορία και μοιράζονται μια στενή φιλία, πέρα από το ότι κατανοούν το ποδόσφαιρο με το ίδιο πάθος».

Και για το τέλος της ιμότζι 👍