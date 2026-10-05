Μέσω επίσημης ενημέρωσής του, ο Ηρακλής γνωστοποίησε πως επιστρέφει στην έδρα του, το Καυτανζόγλειο στάδιο.

Μετά από μεγάλη προσπάθεια, που (σύμφωνα με την ενημέρωση) κράτησε σχεδόν τρεις μήνες, ο Ηρακλής είναι έτοιμος να επιστρέψει στη φυσική του έδρα!

Ο Γηραιός μέσω επίσημης ανάρτησης γνωστοποίησε πως όλες οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν και πλέον μπορεί κανονικά να δίνει τα παιχνίδια στο «σπίτι» του, το Καυτανζόγλειο στάδιο.

Μάλιστα, το come back θα είναι άμεσο, καθώς την ερχόμενη Κυριακή (11/10, 17:00) θα φιλοξενήσει τον Λεβαδειακό για την 6η αγωνιστική της Superleague. Θυμίζουμε πως τελευταία φορά που έδωσε αγώνα στο εν λόγω γήπεδο για την Α' Εθνική ήταν στις 20 Απριλίου του 2011, όταν έμεινε στο 0-0 με τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Η ενημέρωση: