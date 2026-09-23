ΠΑΟΚ, μεταγραφές και αβάντα στον Σαββίδη…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου κάνει έναν πρώτο απολογισμό με το ρόστερ του ΠΑΟΚ, τις προσθήκες και τις απώλειες, την μεγάλη υποχρέωση του Λίσι και φυσικά ασχολείται με τον χθεσινό διάλογο Σαββίδη-Μαρινάκη.

Το ρόστερ του ΠΑΟΚ! Μία εντελώς νέα ομάδα γιατί… πάνω απ’ όλα είναι καινούριος ο προπονητής. Οι αλλαγές πάρα πολλές, τα προβλήματα περισσότερα και σιγά-σιγά μπορούμε να κρίνουμε ή να συγκρίνουμε το ρόστερ που διαμορφώνεται.

Θυμίζουμε για τον ΠΑΟΚ ότι… Σχετικά αργά τον Ιούνιο πάρθηκε η απόφαση για αλλαγή προπονητή. Μία πάρα πολύ δύσκολη ιστορικά απόφαση που χρειάζονταν χρόνο. Εκεί επάνω άλλαξε όλη η δομή του αγωνιστικού με τον Μάτος να ηγείται, πιο μετά (λίγο πριν την προετοιμασία) ήρθε και ο Λίσι. Στο βασικό στάδιο προετοιμασίας συμμετείχε ένας από τους 11 συνολικά καινούριους παίκτες. Μετέπειτα και σε καυτή περίοδο αγώνων, πάρθηκε η απόφαση να παραχωρηθεί ο MVP Κωνσταντέλιας.

Μετά και από αυτή την απόφαση, αποκτήθηκαν σημαντικοί ποδοσφαιριστές! Όλη αυτή η κατάσταση φανερώνει ότι ο ΠΑΟΚ τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, έχει να κάνει πράγματα στο χτίσιμο της ομάδας του, που κανονικά γίνονται τον Ιούνιο και τον Ιούλιο…

Οι πολλοί μένουν στους παίκτες. Ήρθαν αυτοί, έφυγαν οι άλλοι… Υπάρχουν και οι «σοφοί», που μπαίνουν σε πλατφόρμα και κάνουν το… ισοζύγιο. Πήρες από το μεταγραφές 30 εκατομμύρια, έδωσες 20, άρα έβαλες στην τσέπη 10, αγνοώντας αμοιβές, συμβόλαια, ποσά για δανεισμούς, προμήθειες σε υπογραφές και τελικά τα συνολικά μπάτζετ και πόσο αυξάνεται. Το βασικό είναι ότι για άλλη μία φορά υποτιμάται η ΔΟΥΛΕΙΑ, η χημεία, η σύνθεση χαρακτηριστικών, η προσπάθεια να γίνεις γκρουπ με καλές σχέσεις ομάδας όπου όλοι έχουν κοινό στόχο.

Και για τον ΠΑΟΚ αυτή η ΔΟΥΛΕΙΑ του προπονητή και όλων των συνεργατών του είναι πολύ-πολύ σημαντικότερη από εδώ και πέρα.

Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πια τους:

Κωνσταντέλια

Οζντόεφ

Κεντζιόρα

Γιακουμάκη

Γερεμέγεφ

Λόβρεν

Μπιάνκο

Ιβανούσετς

Βολιάκο

Σάντσεζ

Σάστρε

Θυμιάνη

Γκόμεζ

Έφυγαν εκ νέου και οι Λύρατζης, Γκουγκεσασβίλι.

Αποκτήθηκαν τελικά και μέχρι τώρα οι:

Ούγκρεσιτς

Γιαννούλης

Λουσέ

Τάχα Άλι

Χατζηδιάκος

Κόστα

Γιάκιτς

Σανταμαρία

Ελουστόντο

Μπάνζα

Εντιαγέ

Ποια τα πρώτα συμπεράσματα:

Η θεωρητική χρηματιστηριακή αξία της ομάδας ανέβηκε.

Εκ των πραγμάτων στη συνολική σύγκριση έφυγαν περισσότεροι ρολίστες και ήρθαν εν δυνάμει βασικοί παίκτες.

Κωνσταντέλιας ΔΕΝ πρόκειται να βρεθεί, πρωταγωνιστές ήταν και οι Κεντζιόρα-Οζντόεφ και ο δανεικός Γιακουμάκης.

Όλοι όσοι ήρθαν έχουν παίξει ήδη βασικοί, ενώ και ο Μπάνζα για εκεί προορίζεται αφού είναι παίκτης πολύ υψηλού επιπέδου.

Φαίνεται λοιπόν ότι τώρα που τελειώνουν οι μεταγραφές ο Λίσι έχει θεωρητικά περισσότερες ποιοτικές λύσεις. Το δύσκολο για εκείνον είναι ότι μήνα Σεπτέμβριο και Οκτώβριο πρέπει να δουλέψει για να κάνει ομάδα, να φτιάξει κορμό και φυσικά τις σχέσεις μέσα στα αποδυτήρια, αφού πολλοί ήρθαν τις τελευταίες 20 μέρες!

* Όσο είναι εδώ ο Λίσι, λογικά έχει αντιληφθεί και την ΚΑΤΑΡΑ του 2026. Στις δικές του μέρες και στο πρώτο φιλικό είχαμε ένα χειρουργείο για τον Σαρρή με χιαστούς. Δεύτερο φιλικό και δεύτερο χειρουργείο με τον Τσάλοφ! Στο πιο μεγάλο ματς της Νορβηγίας δεν έπαιζε σχεδόν κανείς, ενώ μετέπειτα είδε τον Γιαννούλη να παθαίνει διάστρεμμα ενώ περπατούσε και προχθές σε ένα μόνο ματς στο Αγρίνιο, είδε δύο παίκτες να φεύγουν στο χειρουργείο με εξάρθρωση ώμου και έναν ακόμη με χτύπημα στα πλευρά!

Με αυτά και μ αυτά ο ΠΑΟΚ ψάχθηκε εκ νέου στην αγορά για τερματοφύλακα, χωρίς μέχρι στιγμής κάποιο αποτέλεσμα.

Σαββίδης τηλεοπτικά

Χθες για τη Λίγκα οι ιδιοκτήτες τα είπαν με σκοπό να βρεθεί φόρμουλα για την κεντρική διαχείριση. Μέσα σε μία τόσο σοβαρή συζήτηση, η ΠΑΕ Ολυμπιακός είχε και πάλι την ανάγκη να διαρρεύσει ότι ο Μαρινάκης «τσίγκλησε» τον Σαββίδη και του είπε για 100 χιλιάρικα που καλύτερα να τα έδινε στον ΑΣ… Ο κλασσικός Ολυμπιακός και οι εντυπώσεις που θέλει να δημιουργεί έχοντας το επικοινωνιακό παιχνίδι πολύ ψηλά, πιστεύοντας ότι έτσι χαίρεται το κοινό του…

Αυτή η «επίθεση» Μαρινάκη σε Σαββίδη ήταν η μεγαλύτερη αβάντα στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ εδώ και πολλούς-πολλούς μήνες. Όταν είσαι ο Σαββίδης και σου «επιτίθεται» ο Μαρινάκης, ΜΟΝΟ να κερδίσεις έχεις στο εσωτερικό σου, επικοινωνιακά και όχι μόνο. Πάντα έτσι γίνεται όταν σου επιτίθεται ο «εχθρός».

Και όχι μόνο αυτό. Διπλό το καλό που του έκανε, αφού όποιος από χθες ψάξει τι έγινε στον ΠΑΟΚ με τον ΑΣ και τον Σαββίδη θα βρει την ανακοίνωση του ερασιτέχνη στις 6 Ιουλίου του 2026 και θα μάθει ποιος είναι εκείνος που στηρίζει, είναι συνεπής και πληρώνει κανονικά τις υποχρεώσεις του…