Νίκολιτς για Βίντα: «Έτσι καταλήξαμε για να γίνει ηγέτης διαφορετικού τύπου»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μιλώντας στο ποδοσφαιρικό φόρουμ στο Βελιγράδι εξιστόρησε πως έφτασε σε συμφωνία με τον Ντομαγκόι Βίντα, χωρίς να τον κατονομάσει, ώστε να αναλάβει έναν άλλο ρόλο στο ρόστερ της ΑΕΚ, αποθεώνοντας την ηγετική του προσωπικότητα.

Αυτές τις μέρες ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στο Βελιγράδι, όπου είναι ομιλητής σε ένα ποδοσφαιρικό φόρουμ που διεξάγεται εκεί με θέμα την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο Νίκολιτς μεταξύ άλλων είπε μια ιστορία στην οποία αναφερόταν στον Ντομαγκόι Βίντα, χωρίς ωστόσο να τον κατονομάσει, αλλά «φωτογραφίζοντας» τον απόλυτα. Σε αυτήν αποκάλυψε πώς συμφώνησαν να μην έχει τον ρόλο του βασικού στην ΑΕΚ, την οποία επίσης δεν κατονόμασε, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για την ηγετική του προσωπικότητα. Κάτι που οδήγησε όπως είπε στο τέλος και στην ανανέωση του συμβολαίου του.

«Είναι μια κατάσταση όπου έρχομαι σε μια νέα ομάδα και έχω έναν πιθανό αρχηγό. Έναν παίκτη που με την Εθνική ομάδα του έχει τερματίσει δεύτερος και τρίτος στον κόσμο και τον οποίο αν κάτι τον χαρακτήριζε, αυτό ήταν η νοοτροπία του και η μαχητικότητά του. Μετά την προετοιμασία ήταν ξεκάθαρο ότι δύο άλλοι παίκτες, νεότεροι, πιο γρήγοροι και πιο δυνατοί ήταν απλώς καλύτεροι εκείνη τη στιγμή και έπρεπε να έχουν προτεραιότητα.

Από σεβασμό προς τον συγκεκριμένο παίκτη, του το ανακοινώνω. Άμεσα, όπως ακριβώς μιλάω τώρα εδώ. Το συμβόλαιό του πρέπει να αλλάξει, πρέπει να είναι παίκτης που θα αποτελεί εναλλακτική λύση και όχι η πρώτη επιλογή. Πρέπει να είναι ηγέτης διαφορετικού τύπου από αυτόν που ήταν μέχρι χθες. Τότε ήταν 36 ετών. Αυτή είναι η κατάσταση όπως την βλέπω τώρα. Πρέπει να αποδεχτεί τον ρόλο ή να μην τον αποδεχτεί. Αποδεκτά και τα δύο», ανέφερε αρχικά ο Νίκολιτς.

Στη συνέχεια του λόγου του, ο Νίκολιτς αποκάλυψε τι του είπε ο συγκεκριμένος παίκτης, ο οποίος επαναλαμβάνουμε δεν μπορεί να είναι άλλος πέρα από τον Βίντα. «Πήρα την απάντησή του και πρόκειται για έναν εξαιρετικά σωστό άνθρωπο. Είχα πάρει πληροφορίες και από τον Βέντραν Τσόρλουκα, ο οποίος είχε παίξει μαζί του. "Αφεντικό, εκτιμώ που μου το είπες αυτό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είχα παρόμοιο ρόλο στην Κροατία με τον Γιόσκο Γκβάρντιολ. Με χαρά θα τον αναλάβω. Σέβομαι αυτή την ειλικρινή σχέση"».

Στο τέλος της ιστορίας, ο Νίκολιτς καταλήγει για ποιον λόγο αποφάσισε να του ανανεώσει το συμβόλαιο. «Έκανε περίπου 20 συμμετοχές, ήταν αναπληρωματικός. Όμως, όποτε βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο, ήταν αντάξιος των περιστάσεων. Σε όλα τα υπόλοιπα ήταν πρώτος. Η ανεκτίμητη προσφορά του έπαιξε τεράστιο ρόλο στην κατάκτηση του τίτλου. Ένας τέτοιος άνθρωπος αξίζει να πάρει νέο συμβόλαιο και να συνεχίσει στον ρόλο του, αλλά με διαφορετική μορφή την επόμενη σεζόν».