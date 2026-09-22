Ο Άρης επέστρεψε στις προπονήσεις με το πρόγραμμα να επικεντρώνεται στην επιθετική λειτουργία, τη γρήγορη απόφαση και την αποτελεσματικότητα.

Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές του Άρη μετά το ρεπό της Δευτέρας (21/9), με τον Μιχάλη Γρηγορίου να ρίχνει το βάρος στην επιθετική λειτουργία και στις γρήγορες αποφάσεις κοντά στην αντίπαλη περιοχή.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε παιχνίδια υπεραριθμίας σε μικρούς χώρους, δουλειά στην κυκλοφορία και στη γρήγορη ανάκτηση της μπάλας, ενώ στο κύριο μέρος οι «κιτρινόμαυροι» δούλεψαν σε υποομάδες πάνω στην επιθετική τακτική και την αποτελεσματικότητα στο τελευταίο τρίτο.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Μετά το ρεπό της Δευτέρας, επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ.

Η προπόνηση της Τρίτης ήταν πρωινή και έγινε στις προπονητικές εγκαταστάσεις. Περιλάμβανε αρχικά ασκήσεις νευρομυϊκής ενεργοποίησης και παιχνίδια με υπεραριθμία σε μικρούς χώρους με έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας, τη γρήγορη ανάκτηση και την απόφαση εκτέλεσης.

Το κύριο μέρος είχε επιθετική τακτική σε υποομαδες στο τελευταίο τρίτο με έμφαση στη γρήγορη απόφαση και στην αποτελεσματικότητα.

Η σημερινή προπόνηση ολοκληρώθηκε με αγωνιστικό παιχνίδι τριών ομάδων έχοντας ως στόχο τις προηγούμενες κατευθύνσεις. Οι δύο ομάδες συμμετείχαν στο τακτικό αγωνιστικό παιχνίδι, ενώ το τρίτο γκρουπ δούλεψε στην βελτίωση της αερόβιας ικανότητας με τρέξιμο υψηλής έντασης εναλλασσόμενου ρυθμού.

Αύριο, Τετάρτη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν -και πάλι- το πρωί στις προπονητικές εγκαταστάσεις».

