Μπέος: «Παραποιήθηκαν τα λεγόμενά μου, ο Νίκολιτς μου είπε ότι δεν είδε τη φάση»

Σε νέα δημόσια τοποθέτησή του, ο Αχιλλέας Μπέος υποστήριξε πως ο Νίκολιτς τού παραδέχθηκε πως δεν είχε δει τη φάση με τον Γιόβιτς.

Ο Αχιλλέας Μπέος προχώρησε σε μια ακόμα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, η οποία αφορά τα όσα ειπώθηκαν στο ματς της ΑΕΚ με τον Βόλο Elabet στο Πανθεσσαλικό για την 5η αγωνιστική της Super League.

O ίδιος υποστήριξε πως έχει γίνει σκόπιμη παραποίηση των λεγομένων του, αναφέροντας ότι ο Μάρκο Νίκολιτς τον πλησίαζε δίνοντάς του συγχαρητήρια για την πόλη και την εικόνα της ομάδας, ενώ όσον αφορά τη φάση με το πέναλτι του Γιόβιτς, ο δήμαρχος Βόλου υποστήριξε πως ο Σέρβος τεχνικός τού παραδέχθηκε πως δεν την είχε δει.

Στη συνέχεια, όπως υπογράμμισε ο Μπέος, ο κόουτς της Ένωσης τοποθετήθηκε δημόσια λέγοντας πως πράγματι υπήρχε πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ.

Αναλυτικά το σχόλιό του:

«Μόλις πληροφορήθηκα την παραποίηση των λεγομένων μου, στη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης, από τα γνωστά δημοσιογραφικά σκουπίδια που δουλειά τους είναι όχι η ενημέρωση αλλά η παραπληροφόρηση.

Σας παραθέτω ακριβώς το ηχητικό από την πρόσφατη συνέντευξη μου αναφορικά με τον Μάρκο Νίκολιτς. Μετά από αυτό δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο, παρά μόνο ότι σκουπίδια ήσασταν και σκουπίδια παραμένετε Ουδέποτε στη ζωή μου έχω μεταφέρει κάτι που δεν έχει ειπωθεί και ούτε πρόκειται να το κάνω.

ΥΓ. Μια και αναφερόμαστε στον κ. Νίκολιτς, θα ήθελα να τονίσω ότι τον εκτιμώ ως προπονητή και πιστεύω ότι είναι από τους καλύτερους ξένους προπονητές που έχουν δουλέψει στην Ελλάδα»



