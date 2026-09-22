ΑΕΚ: «Κόλπα παλιά, φτηνά και προβλέψιμα, ποντάρουν σε κουτσά άλογα»

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ μετά τα όσα ειπώθηκαν στο ματς του Πανθεσσαλικού, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι δημιουργείται κλίμα για να υπηρετηθούν συγκεκριμένοι σκοποί.

Ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου της ΑΕΚ, Τάσος Τσατάλης απάντησε στις δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου, υπογραμμίζοντας πως «ο Μπέος έβαλε στο στόμα του Νίκολιτς λόγια που δεν είπε ποτέ για να εξυπηρετήσει σκοπούς».

Στη συνέχεια ακολούθησε και επίσημη τοποθέτηση της ΑΕΚ μέσω ανακοίνωσης, η οποία τονίζει πως όσοι προσπαθούν να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το μηδέν ποντάρουν σε κουτσά άλογα.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Όσοι επενδύουν σε αλευροτουφεκιές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά πρώτα ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα.

Όσο για τα αγαπημένα «άλογα», κάποιος θα έπρεπε να τους πει ότι το «δημιουργώ κλίμα σήμερα για κάποιους σκοπούς, αλλά και για να δικαιολογήσω όσα έρχονται αύριο» είναι κόλπα παλιά, φτηνά και —κυρίως— προβλέψιμα.

Να μην ξεχνάνε πως τελικά, ουδέν κρυπτόν από τον Ηλιο».