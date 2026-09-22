Τσατάλης: «Ο Μπέος έβαλε στο στόμα του Νίκολιτς λόγια που δεν είπε ποτέ για να εξυπηρετήσει σκοπούς»

Ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου της ΑΕΚ, Τάσος Τσατάλης απάντησε στους ισχυρισμούς του Αχιλλέα Μπέου ξεκαθαρίζοντας πως ποτέ ο Μάρκο Νίκολιτς δεν του είπε ότι δεν ήταν πέναλτι του Γιόβιτς.

Ο ισχυρός άνδρας του Βόλου Elabet, Αχιλλέας Μπέος σε δηλώσεις του ανέφερε πως μετά το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό, ο Μάρκο Νίκολιτς του είπε πως η φάση του Λούκα Γιόβιτς δεν ήταν πέναλτι.

Στις δηλώσεις του Μπέου απάντησε ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου της ΑΕΚ, Τάσος Τσατάλης, ο οποίος αφού υπογράμμισε ότι ο ίδιος ο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου ανέφερε πως ήταν πέναλτι, πρόσθεσε πως ο Μπέος βάζει στο στόμα του Νίκολιτς λόγια που δεν έχει πει ποτέ προκειμένου να εξυπηρετήσει σκοπούς.

Η ανάρτηση του Τάσου Τσατάλη:

«Ο προπονητής μας, κ. Μάρκο Νίκολιτς, βλέποντας όλα τα slow-motion replays μετά το τέλος του αγώνα για τη φάση του πέναλτι στον Γιόβιτς, δήλωσε κατηγορηματικά στη συνέντευξη Τύπου ότι ήταν καθαρή παράβαση.

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Εξάλλου, όπως δήλωσε και πολύ πρόσφατα, πριν προσέλθει στις συνεντεύξεις Τύπου βλέπει πολύ αναλυτικά τα στοιχεία του κάθε αγώνα ώστε να είναι, όπως τόνισε, ακριβής σε όσα λέει. Έτσι και μετά το τέλος του αγώνα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, εξέτασε λεπτομερώς τη φάση του Γιόβιτς και στη συνέντευξη Τύπου δήλωσε κατηγορηματικά ότι ήταν καθαρό πέναλτι.

Ο κύριος Μπέος, αναληθώς, έβαλε στο στόμα του προπονητή μας λόγια που δεν είπε ποτέ, προφανώς για να εξυπηρετήσει κάποιους σκοπούς».