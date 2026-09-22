Αλευροτουφεκιές και απαρχαιωμένα, δίχως χιούμορ πια, φθηνά κόλπα

Ο Βαγγέλης Αρναούτογλου πιάνεται από την ανακοίνωση της ΑΕΚ και καταθέτει τα συμπεράσματά του για όσα έγιναν στον Βόλο.

Μικρή, λιτή και εύστοχη η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ. Λίγα λόγια, χωρίς περιττή φασαρία, μια ουσιαστική τοποθέτηση για τα κατασκευασμένα γεγονότα στο Βόλο, τόσο-όσο αναλογεί στον εμπνευστή της:

«Όσοι επενδύουν σε αλευροτουφεκιές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα. Όσο για τα αγαπημένα «άλογα», κάποιος θα έπρεπε να τους πει ότι το «δημιουργώ κλίμα σήμερα για κάποιους σκοπούς, για να δικαιολογήσω όσα έρχονται αύριο» είναι κόλπα παλιά, φτηνά και- κυρίως- πολύ προβλέψιμα. Να μην ξεχνάνε πως τελικά, ουδέν κρυπτόν από τον Ήλιο».

Την επικροτώ κι επαυξάνω, ακόμα περισσότερο που δεν συναντά κανείς το πρόσωπο, αν και όλοι ξέρουμε ότι μετά το τέλος του αγώνα στον Βόλο, το «κατασκεύασμα» έφερε στην ούγια συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο.

Ως εκεί όμως η σημασία που πρέπει να του δοθεί. Δεν θα το αναφέρω ούτε εγώ εδώ, γιατί δεν βλέπω το λόγο. Αυτό που αξίζει να μας προβληματίσει είναι πόσο εύκολα φτιάχνεται εντύπωση με το κλασικό «πες, πες, πες, κάτι θα μείνει».

Είναι δε τόσες οι φορές που η λάσπη γυρίζει πίσω στον ανεμιστήρα, όσες το να περιμένουμε με ενδιαφέρον και περίσσεια αγωνία τα αδιάψευστα στοιχεία για τις καταγγελίες περί στοιχηματισμού και τα λοιπά αφηγήματα.

Πάντοτε πρέπει να σκεφτόμαστε ποιος λέει τι και μετά να αποφασίζουμε πόση βαρύτητα πρέπει να δώσουμε σε αυτό που λέει. Οι εισαγγελείς ας ψάξουν να βρουν την άκρη, εγώ απλά θυμίζω: όλα αυτά για ένα πέναλτι γύρω από το οποίο αν υπήρχε στοιχειώδης ειλικρίνεια μεταξύ μας, δεν υπάρχει περιβάλλον μεγάλης ομάδας που δεν θα πει ότι είναι καθαρό. Εγώ θα πω ότι και δίνεται και δεν δίνεται...

Εν τω μεταξύ, βέβαια...

...η ΑΕΚ δεν παίρνει το μαρς-πέναλτι στο χέρι του Μεντίλ μετά το σουτ του Μάνταλου. Δέχεται γκολ που ποτέ δεν εξετάστηκε για οφσάιντ (γραμμές δεν μας έδειξαν ποτέ!), ενώ η παράβαση φαινόταν με γυμνό μάτι.

Και από πάνω, στερείται αριθμητικού πλεονεκτήματος, όταν ο Μεντίλ ρίχνει σκόπιμα, αντικανονικά και σκληρά τον Κοιτά στο χορτάρι ενώ φεύγει στον χώρο, όμως δεν τιμωρείται με δεύτερη κίτρινη από διαιτητή που ΔΗΘΕΝ ευνόησε την ΑΕΚ!

Έπειτα απ' όλα αυτά, ακολούθησε ένα τόσο κακοφτιαγμένο σόου, one man show, που δεν είχε καν εκείνο το ελάχιστο χιούμορ που ίσως κάποτε θα το έκανε έστω κωμικά ανεκτό. Παταγώδης αποτυχία και πάμε παρακάτω.

Το θέμα δεν είναι το σόου. Το ατυχές και απογοητευτικό μαζί της υπόθεσης είναι ότι κάθε φορά που κάποιος θέλει να καλύψει τρεις υπέρ του σκανδαλώδεις αποφάσεις που δεν αντέχουν σε καμία εξέταση, χρειάζεται ένα αφήγημα αντιπερισπασμού..

Τοι αφήγημα φτιάχνεται εύκολα: μια βαβούρα εδώ, μια καταγγελία εκεί, ψέματα για λόγια που τάχα είπε ο Νίκολιτς παραπέρα, μια λέξη-κλειδί που θα κάνει τον κόσμο να μιλάει για κάτι άλλο εκτός από το χέρι που δεν σφυρίχτηκε, το οφσάιντ που δεν ελέγχθηκε και τη δεύτερη κίτρινη που δεν δόθηκε, παραδίπλα. Κι ασφαλώς επειδή ήταν η ΑΕΚ, αν επρόκειτο για κάποιο φιλαράκι θα είχαμε αγκαλιές και χαριεντίσματα.

Είναι τόσο παλιό το κόλπο που πλέον δεν χρειάζεται καν προσπάθεια από οκτάχρονο για να αναγνωρίσει. Φθηνό, ψευδές και απαρχαιωμένο, ψάξτε επιτέλους για κάτι διαφορετικό, πέρασαν τα χρόνια, βάλτωσαν τα κόλπα...

Το μόνο σίγουρο είναι ότι όσο μένουν φάσεις να αιωρούνται, όσο αποφάσεις αδικαιολόγητες λαμβάνονται και τεχνητές «μανούρες» κατασκευάζονται, η ΑΕΚ θα απαντά με νηφαλιότητα και με το «τόσο-όσο» αναλογεί στον καθένα. Ουδέν κρυπτόν από τον Ήλιο, το είπαμε, και ισχύει για όλους...