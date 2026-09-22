Ο άσος της ΑΕΚ, Μίλαν Βιτάλις, αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος Ούγγρος ποδοσφαιριστής (εντός συνόρων) για τη σεζόν 2025-2026.

Ένα σπουδαίο παράσημο έλαβε ο χαφ της ΑΕΚ, Μίλαν Βιτάλις, αναφορικά με την περσινή (2025-2026) αγωνιστική περίοδο, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος Ούγγρος ποδοσφαιριστής.

Ο 24χρονος μέσος της Ένωσης εξαργύρωσε την εξαιρετική του πορεία με τη φανέλα της Γκιορ, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η σχετική ψηφοφορία έγινε από την Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών της χώρας και το βραβείο του Βιτάλις αφορά τον καλύτερο εντός συνόρων παίκτη, καθώς το ανάλογο βραβείο για τον κορυφαίο εκτός χώρας κατέληξε στον άσο της Λίβερπουλ, Ντομινίκ Σομποσλάι.

Συνολικά, σε 41 συμμετοχές με την Γκιορ, ο Βιτάλις είχε 10 γκολ και 6 ασίστ πέρυσι.